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Bir Fransız klasiği! Klasik sufleye göz kırpan lezzet: Muzlu Sufle

20.08.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sufle, Fransız mutfağının en ünlü yemeklerinden bir tanesidir. Sufle denildiğinde pek çok kişinin aklına çikolatalı kabarık bir tatlı gelir. Ancak Fransız mutfağında tuzlu suflelerde önemli bir yer tutar. Tatlısı kadar tuzlusu da bir harika olan suflenin her damak zevkine göre çeşitleri var. Üstelik yapması da sandığınızdan daha kolay!

Bir Fransız klasiği! Klasik sufleye göz kırpan lezzet: Muzlu Sufle

Fransız mutfağı, tüm dünyada kabul gören yemekleriyle pek çok kişinin ilk tercih oluyor. Sizler için bir Fransız klasiği haline gelen suflenin bambaşka bir versiyonunu hazırladık. İşte muzlu sufle tarifi...

MUZLU SUFLE TARİFİ

MALZEMELER

  • 150 ml süt
  • 10 ml çiğ krema
  • 2 adet şeftali
  • 1 adet olgun muz
  • 3 yumurta
  • 5 yemek kaşığı esmer şeker
  • Bir tatlı kaşığı tereyağı
  • Bir tutam tuz

HAZIRLANIŞI

  • Süt ve kremayı karıştırıp kaynama noktasına getirin.
  • Muzu çatalla ezin.
  • Yumurta aklarını sarılarından ayırın. (Beyazlara daha sonra ihtiyacınız olacak.) Sarıları kabarana kadar çırpın.
  • Yumurtanın içine 2 yemek kaşığı şeker ve muz ekleyin. Homojen bir hale gelene kadar çırpın. Yumurta ve muz karışımını süte ekleyin ve 5 dakika kısık ateşte pişirin.
  • Şeftalilerin kabuklarını soyun ve üzerine 2 yemek kaşığı şeker serpin. Blender yardımıyla püre haline getirin. Şeftalileri muz kremasına karıştırın.
  • Muffin kalıplarını tereyağı ile yağlayın, kalan şekeri serpin ve buzdolabına koyun.
  • Fırını 180 dereceye ısıtın.
  • Yumurta aklarını tuzla birlikte çırpın ve kremayı karıştırın.
  • Kalıbın yarısını kremayla doldurun ve 15 dakika pişirin.
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Anahtar Kelimeler:
Fransa
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