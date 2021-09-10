Bir Fransız klasiği olan Tarte Tatin, lezzetiyle büyülüyor! Yapımı zannedildiği kadar zor değilmiş

Tüm dünyaya ün salan yemekleriyle Fransız mutfağı efsane lezzetleriyle damakları şenlendirmeye devam ediyor. Yemeği adeta bir sanat haline getiren Fransız yemekleri sunumlarıyla beğeniliyor. Aperatifinden, ana yemeği ve tatlısına kadar geniş tatları barındıran Fransız mutfak kültürü Tarte Tatin, lezzetinin aksine yapımı oldukça kolay bir tatlıdır.

TARTE TATİN TARİFİ

MALZEMELER

150 gr tereyağı

5 büyük tatlı elma

250 gr milföy hamuru

150 gr esmer şeker (normal şeker de iyi bir seçenektir)

Bir tutam tarçın

HAZIRLANIŞI

Bir fırın kalıbını tereyağ ile yağlayın ve üzerine şeker serpin.

Elmaları soyun ve ince dilimler halinde kesin. Dilimleri tarçınla serpin ve kalıba eşit şekilde yerleştirin.

Elmaları milföy hamuruyla kaplayın ve 180°C'de 30 dakika pişirin.

Tartın soğumasını bekleyin ve elmalar yukarı bakacak şekilde ters çevirin.



