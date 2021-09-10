YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bir Fransız klasiği olan Tarte Tatin, lezzetiyle büyülüyor! Yapımı zannedildiği kadar zor değilmiş

Bir Fransız klasiği olan Tarte Tatin, lezzetiyle büyülüyor! Yapımı zannedildiği kadar zor değilmiş

10.09.2021 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız lezzetleri dünya mutfağının en önemli parçalarından birini oluşturur. Dünyanın pek çok noktasına gittiğinizde bir Fransız restoranına mutlaka rastlarsınız. İşte kruvasan ve makarondan ibaret olmayan Fransız mutfağının en sevilen lezzetlerinden bir tanesi Tarte Tatin tarifini sizler için araştırdık.

Bir Fransız klasiği olan Tarte Tatin, lezzetiyle büyülüyor! Yapımı zannedildiği kadar zor değilmiş

Tüm dünyaya ün salan yemekleriyle Fransız mutfağı efsane lezzetleriyle damakları şenlendirmeye devam ediyor. Yemeği adeta bir sanat haline getiren Fransız yemekleri sunumlarıyla beğeniliyor. Aperatifinden, ana yemeği ve tatlısına kadar geniş tatları barındıran Fransız mutfak kültürü Tarte Tatin, lezzetinin aksine yapımı oldukça kolay bir tatlıdır.

TARTE TATİN TARİFİ

MALZEMELER

  • 150 gr tereyağı
  • 5 büyük tatlı elma
  • 250 gr milföy hamuru
  • 150 gr esmer şeker (normal şeker de iyi bir seçenektir)
  • Bir tutam tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Bir fırın kalıbını tereyağ ile yağlayın ve üzerine şeker serpin.
  • Elmaları soyun ve ince dilimler halinde kesin. Dilimleri tarçınla serpin ve kalıba eşit şekilde yerleştirin.
  • Elmaları milföy hamuruyla kaplayın ve 180°C'de 30 dakika pişirin.
  • Tartın soğumasını bekleyin ve elmalar yukarı bakacak şekilde ters çevirin.
Kangal Akkaraman koyununun böbrek yağından yapılıyor! Lezzetini bilenler sıraya giriyorKangal Akkaraman koyununun böbrek yağından yapılıyor! Lezzetini bilenler sıraya giriyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmeğin en masum hali! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli: Karnabahar ekmeğiEkmeğin en masum hali! Hem kalorisi düşük hem de lezzetli: Karnabahar ekmeği
Şaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçtiŞaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçti
Gnocchi nasıl yapılır? Gnocchi nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
Fransa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Pandeminin bitişi için tarih verdi!

Pandeminin bitişi için tarih verdi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meral Akşener'e sert tepki

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Balık hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! 7 dakikada hazır

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Lokanta usulü et haşlama! Lokum gibi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.