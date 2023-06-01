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  4. Bir giydi bir çıkardı! Kıvrımlı model Iskra Lawrence iç çamaşırlarını sergiledi

Bir giydi bir çıkardı! Kıvrımlı model Iskra Lawrence iç çamaşırlarını sergiledi

01.06.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvrımlı Model Ashley Graham ile birlikte bedensel pozitivizm akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Iskra Lawrence sosyal medyada iç çamaşırlarını bir giydi bir çıkardı. Kıvrımlı modelin pozları sosyal medyada gündem oldu.

Bir giydi bir çıkardı! Kıvrımlı model Iskra Lawrence iç çamaşırlarını sergiledi

Sıfır beden modelliğe meydan okuyan ve büyük beden modeller arasında önce olan Iskra Lawrance son pozlarıyla dikkat çekti. Lawrence, özellikle iç çamaşırı ve bikini modelliği konusunda kendi kendiyle bir hesaplaşmaya giriştiğini daha önce açıklamıştı.

"Herkes beni iç çamaşırıyla gördüğü için utanır mıyım?" düşüncesine sahip olduğunu daha önce dile getiren artık tüm kalıplara meydan okuyor.

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Ünlü model son olarak da iç çamaşırı markası için kendisine gelen modelleri bir giydi bir çıkardı ve tek tek hepsini üzerinde sergiledi.

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Modelin pozlarını görenler ikiye böldü. Kıvrımlı modele eleştiri de vardı destek de... Lawrance bu yorumları umursamadı ve pozlarının devamının geleceği mesajını da verdi.

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Bir zamanlar zayıflamak için elinden geleni yapan Iskra Lawrence şimdilerde formunu ve fiziğini korumak için de büyük çaba sarf ediyor. Spor ve sağlık beslenerek kıvrımlı hatlarını koruyor.


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Iskra Lawrence Model

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