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Bir göğsü diğerinden daha büyük olan sosyal medya fenomeni eleştirilere isyan etti! “Bu normal!”

30.01.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki fenomen isim Millena Ferreira Annechino, fiziksel görüntüsü nedeniyle diğer insanların tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Bir göğsünün diğerinden daha büyük olması nedeniyle hayatı boyunca zorbalığa uğradığını dile getiren Annechino kendisiyle benzer durumları yaşayan kişilere ilham olmak istediğini söyledi.

Bir göğsü diğerinden daha büyük olan sosyal medya fenomeni eleştirilere isyan etti! “Bu normal!”

Sosyal medyada ‘B_ukt0” kullanıcı adıyla paylaşım yapan Millena Ferreira Annechino, bir göğsünün diğerinden daha büyük olmasının normal olduğunu anlayana kadar zor günler yaşadığını dile getirdi. Fiziksel görüntüsündeki farklılık nedeniyle kendisini özgüvensiz hissettiğini belirten Annechino, bedeniyle barıştıktan sonra kıvrımlarını sergilediği bikini takımıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

“TÜM KADINLARIN BAZI FARKLILIKLARI NORMALDİR”

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Kendisini anlaması ve kabul etmesinin zaman aldığını belirten Annechino, “Her zaman çok güvensizdim. Özellikle göğsümdeki farklılıklardan dolayı kendimi ifade etme konusunda zorlanıyordum. Zamanla üzerine çalıştığım ve terapi aldığım bir konu haline dönüştü. Babaannemde de aynı durum vardı ve bana genetik miras olarak kaldı. Tüm kadınları bazı farklılıkları normaldir. Bunun normal olduğunu anlamam uzun zaman aldı” dedi.

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Kendi bedeniyle bütünleştikten sonra TikTok’ta beden pozitifliğine yönelik olarak paylaşımlar yapan Annechino, “Geçen yıldan beri kadınların kendi bedenleriyle rahat hissetmelerine yardımcı olan videolar yayınlıyorum. Farklılığımla özdeşleşen ve kendilerini daha rahat hissettirdiğim için bana teşekkür eden kadınların yorumları beni çok mutlu etti. Kötü yorumlarda alıyorum ama onlara aldırış etmemeye çalışıyorum” diye konuştu.

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sosyal medya tiktok

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