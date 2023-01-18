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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades kendi tasarımı transparan iç çamaşırı takımıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”

18.01.2023 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 yaşındayken yetişkin film sektörüne adım atan Lana Rhoades, birkaç aylık kariyerine rağmen dünyaca ünlü bir isme sönüşmeye başardı. Yeitşkin film sektörüne hiçbir zaman sıcak bakmadığını ifade eden Rhoades, kendi isteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra kendi adına bir giyim markası oluşturdu. Instagram’dan yaptığı son paylaşımında Rhoades, kendi tasarımı transparan bir iç çamaşırı takımıyla poz verdi.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades kendi tasarımı transparan iç çamaşırı takımıyla nefesleri kesti! “Kendim tasarladım”

Yetişkin film sektöründe bir yıldan az bir süre çalışmasına rağmen dünya çapında tanınan bir yıldıza dönüşen Lana Rhoades, eski günlerini anımsatacak cesur bir paylaşımla hayranlarının karşısına çıktı. Dünyanın en tanınan yetişkin film yıldızlara arasında yer alan Rhoades, sektörünün sahte olduğunu ve yasaklaması gerektiğini söyleyen çıkışlarıyla gündem olmuştu. Vajinal yapısındaki fiziksel deformasyon ve ruhsal açıdan yaşadığı sıkıntı nedeniyle yetişkin film sektöründen emekliye ayrıldığını belirten Rhoades, giyim sektörüne adım atmıştı. Fenomen isim kendi tasarımı ürünlerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla göstererek adeta görücüye çıkarttı.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

lana rhoades

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Rhoades’in paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başaran gönderisine, “Kendim tasarladım” notunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Seni gerçekten özledik” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz bir güzellik” yorumunu ekledi.

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sosyal medya Lana Rhoades

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