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Yetişkin film yıldızı Braylin Bailey cinsel hayatına dair yaptığı itirafla şaşkına çevirdi! “Setlerde öğrendik ama bize özel”

18.01.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film sektöründe popüler olan Braylin Bailey, kendisiyle aynı kariyeri paylaşan Apollono Banks ile bir süredir beraber. İkisinin aynı işi yapmasının hem dezavantajlı hem de avantajlı durumlarının olduğunu dile getiren ikili katıldıkları bir podcastte cinsel ilişkilerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Yetişkin film yıldızı Braylin Bailey cinsel hayatına dair yaptığı itirafla şaşkına çevirdi! “Setlerde öğrendik ama bize özel”

Braylin Bailey ve Apollono Banks ikisi de yetişkin film sektöründen en popüler isimleri olarak kabul ediliyor. İkilinin yeni bir aşka yelken açması hayranlarını heyecanlandırırken kendilerine özel bir cinsel hayatları olduğunu itiraf etti. “Cut’s Turth or Drink” isimli bir podcaste katılarak özel yaşamlarına dair itiraflarda bulunan ikilinin açıklamaları gündem yaratmayı başardı.

“KENDİMİZE ÖZEL BİR UYUMUMUZ VAR”

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Yetişkin filmlerinde yer almanın kendi ilişkilerinde kimi zaman kıskançlık durumlarını doğurduğunu ifade eden Bailey, “Kıskançlık durumlarını sık sık yaşıyoruz. Ancak kendimize özel bir uyumumuz var. Setlerde öğrendik ama bize özel. Sadece birbirimizle yaptığımız kimi hareketlerimiz var. Bunlar tamamen gizli. Başka kimseyle yapmayacağız” dedi.

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