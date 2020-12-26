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Bir günde 4 köy ziyaret ettiler

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.12.2020 08:19 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp bir günde 4 köy ziyaret ederek, sorunları yerinde inceledi ve talepleri dinledi.İlçeye bağlı Alıncık, Işıklar, Oysu ve Saraycık köylerine yapılan ziyarete, Kaymakam Mehmet Can İrdelp, İl Genel Meclis üyeleri Oğuz Süngü, Zeki Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Özel İdare Müdürü katıldı.Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İedelp, yaptığı açıklamada, ’’Köylerde yürütülen yol yapımı ve parke taşı döşeme işleri ile Oysu köyünde yapımı devam eden foseptik çukuru çalışmalarını yerinde inceledik.

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp bir günde 4 köy ziyaret ederek, sorunları yerinde inceledi ve talepleri dinledi.
İlçeye bağlı Alıncık, Işıklar, Oysu ve Saraycık köylerine yapılan ziyarete, Kaymakam Mehmet Can İrdelp, İl Genel Meclis üyeleri Oğuz Süngü, Zeki Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Özel İdare Müdürü katıldı.
Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İedelp, yaptığı açıklamada, ’’Köylerde yürütülen yol yapımı ve parke taşı döşeme işleri ile Oysu köyünde yapımı devam eden foseptik çukuru çalışmalarını yerinde inceledik. Devam eden hizmetler ile ilgili İlçe Özel İdare Müdürü ve muhtarlardan bilgi aldık’’ ifadelerini kullandı.

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