Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama dönüşleri faciaydı

Gao, Yeni Zelanda'nın Rotorua kentindeki sıkıntılı bir benzin istasyonuna yardım etmek için 52.000 sterlinlik bir kredi başvurusunda bulundu. Kredi talebi Westpac bankası tarafından onaylandı, ancak bir hata yapıldı ve miktara daha fazla sıfır eklendi. Bu da Gao'yu kazara bir multi-milyoner haline getirdi.

''KENDİNDEN GEÇMİŞTİ''

Çiftin eski bir ev arkadaşı olan Bianca Taute, Gao'nun banka hesabındaki parayı keşfettiği sırada onlarla birlikte yaşadığını iddia etti. Taute "Gao kendinden geçmişti, 'biz çok zenginiz' diye bağırarak yatağın üstüne atladı ve sevinç çığlıkları attı."

HER ŞEYİ GERİDE BIRAKTILAR

Ertesi gün, Gao ve Hurring pahalı bir yemek yediler ve Gao kendisine pahalı bir şişe Fransız konyak ısmarladı. Çift, sonra kızları Leena ile birlikte kaçmaya başladılar ve evcil kedileri de dahil olmak üzere her şeyi geride bıraktılar.

ONBİNLERCE STERLİN KAYBETTİ

Gao, birden fazla farklı banka hesabına para çekti ve ünlü kumarhanelerde yüklü miktarda nakit harcadıkları Makao'ya doğru yola çıktılar. Gao, Wynn's International Casino'da tam 88 bin sterlin kaybetti.

BANKA HATASINI ANLADI

Banka sonunda hatasını anladı ve uluslararası bir arama emrinin ardından, çiftin tüm denizaşırı banka hesaplarının bloke edildiğini ve bu durum ilişkilerinin bozulmasına yol açtı.

3.5 MİLYON STERLİN HARCADILAR

Kaçtıktan iki yıl sonra polis tarafından tutuklanan ikili, o zamana kadar 3.5 milyon sterlin harcamayı başarmıştı. Mayıs 2010'da, 20 ay kaçak kaldıktan sonra, Hurring polise teslim oldu ve Yeni Zelanda'ya döndü. Gao, ise biraz daha sonra, Hong Kong'a gidip orada tutuklanarak iade edildi.

EŞİ MASUM OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Gao hırsızlığı kabul etti ve suçunu itiraf etti. 16 ay hapis yattı ve 2013'te serbest bırakıldı. Hurring ise, Gao'nun kendisine piyangoyu kazandığını söylediğini ve masum olduğunu iddia etti. Hırsızlık, kara para aklama ve belgeleri dürüst olmayan şekilde kullanmaya teşebbüsten suçlu bulunan Hurring, dokuz ay evde gözaltında tutuldu ve yaklaşık 6.000 £ geri ödemesi istendi.

