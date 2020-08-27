Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi? Düğün yasağı geldi mi?

Düğünlere kısıtlama gelişmeleri devam ederken düğün organizasyonlarına kısıtlama getirilen şehirlere bir yenisi daha geldi. Yapılan açıklamalar sonrasında düğün yapacak çiftlerin yanı sıra düğün organizasyon şirketleri ve düğün mekanları tarafından da düğün yasağı geldi mi konusu araştırılıyor. Düğünlere yasak getirildi mi ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve valiliklerden yapılan açıklamalar devam ediyor. Peki, düğün yasağı mı geldi? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

DÜĞÜNLERE YASAK GETİRİLDİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düğünler 1 saat olacak yönündeki açıklamaların ardından konuyla ilgili detaylar araştırılıyor. Son olarak Niğde’de sünnet düğünü, mevlit, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklerin yasaklanmasına, nikah ve düğünlerin ise en son 2 saat içinde tamamlanmasına karar verildi. Niğde İl Hıfzıssıhha Kurulu, mevlit, nişan, sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikleri yasaklarken nikah ve düğün organizasyonlarının ise 2 saat içerisinde tamamlanacağı kararını verdi. Düğünler yasaklandı mı konusunda Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Toplantıda Niğde’de koronavirüs salgınıyla mücadele için yapılacak alınacak diğer ek tedbirler de görüşüldü. Şimdi, düğün yapacak olan vatandaşlar arasında düğünler iptal mi oldu konusu tartışılıyor. İşte İçişleri Bakanlığının yeni genelgesine göre düğün yasağı ya da düğün kısıtlaması olan iller...