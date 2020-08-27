Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi? Düğün yasağı geldi mi?

Düğünlere kısıtlama gelişmeleri devam ederken düğün organizasyonlarına kısıtlama getirilen şehirlere bir yenisi daha geldi. Yapılan açıklamalar sonrasında düğün yapacak çiftlerin yanı sıra düğün organizasyon şirketleri ve düğün mekanları tarafından da düğün yasağı geldi mi konusu araştırılıyor. Düğünlere yasak getirildi mi ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve valiliklerden yapılan açıklamalar devam ediyor. Peki, düğün yasağı mı geldi? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düğünler 1 saat olacak yönündeki açıklamaların ardından konuyla ilgili detaylar araştırılıyor. Son olarak Niğde’de sünnet düğünü, mevlit, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklerin yasaklanmasına, nikah ve düğünlerin ise en son 2 saat içinde tamamlanmasına karar verildi. Niğde İl Hıfzıssıhha Kurulu, mevlit, nişan, sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikleri yasaklarken nikah ve düğün organizasyonlarının ise 2 saat içerisinde tamamlanacağı kararını verdi. Düğünler yasaklandı mı konusunda Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Toplantıda Niğde’de koronavirüs salgınıyla mücadele için yapılacak alınacak diğer ek tedbirler de görüşüldü. Şimdi, düğün yapacak olan vatandaşlar arasında düğünler iptal mi oldu konusu tartışılıyor. İşte İçişleri Bakanlığının yeni genelgesine göre düğün yasağı ya da düğün kısıtlaması olan iller...
İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 tedbirleri ile alakalı 81 ilin valiliğine genelge gönderildi. Genelge doğrultusunda salgının kalabalık ortamdaki yayılım hızı da düşünülerek düğün, sünnet düğünü ve nişan gibi etkinliklerin bütün illerde olabildiğince kısa sürede tamamlanması ve köy ya da sokakta yapılan organizasyonların saat sınırlamalarının hıfzıssıhha kurulları tarafından belirlenmesi istendiği hatırlatıldı. Niğde valiliği tarafından açıklanan son karara ek olarak daha önce yayımlanan genelgede salgının seyrine göre il bazında ek tedbirlerin alınabileceği söylenerek Ankara, Bursa, Adana, Konya, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Çorum, Ağrı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Yozgat, Van ve Mardin şehirlerinde kına gecesi, nişan ve sünnet düğünü organizasyonlarına izin verilmeyeceği belirtildi.
Bahsedilen şehirlerde nikah ve düğünlerin en fazla 1 saat içinde tamamlanmasının sağlanması gerekiyor. Sandalye düzeninin mesafe kurallarına uygun olması, dans pistinin kapalı olması ve yiyecek-içecek servisinin durdurulması gerekiyor. Düğünlere kısıtlama getirilmesi konusunda aynı zamanda gelin ve damadın birinci ya da ikinci derece yakını olmayana 65 yaş ve üstü vatandaşların ve 15 yaş altındaki çocukların organizasyonlarına katılması da yasaklanıyor. Kararlar 26 Ağustos tarihi itibarıyla uygulanacak. Şimdi vatandaşlar tarafından düğünler iptal mi ya da iptal olacak mı konusu araştırılmaya devam ediyor.