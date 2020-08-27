HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi? Düğün yasağı geldi mi?

Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi? Düğün yasağı geldi mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 09:39 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığının düğün genelgesinin sonrasında düğün yasağı konusu yeniden araştırılmaya başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre bazı illerde nikah ve düğünlere çeşitli kısıtlamalar getirildi. Peki, hangi illerde düğünler yasaklandı? Düğünlere yasak getirildi mi? Yeniden düğün yasağı geldi mi? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi? Düğün yasağı geldi mi?

Düğünlere kısıtlama gelişmeleri devam ederken düğün organizasyonlarına kısıtlama getirilen şehirlere bir yenisi daha geldi. Yapılan açıklamalar sonrasında düğün yapacak çiftlerin yanı sıra düğün organizasyon şirketleri ve düğün mekanları tarafından da düğün yasağı geldi mi konusu araştırılıyor. Düğünlere yasak getirildi mi ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı ve valiliklerden yapılan açıklamalar devam ediyor. Peki, düğün yasağı mı geldi? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...

DÜĞÜNLERE YASAK GETİRİLDİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düğünler 1 saat olacak yönündeki açıklamaların ardından konuyla ilgili detaylar araştırılıyor. Son olarak Niğde’de sünnet düğünü, mevlit, nişan ve kına gecesi gibi etkinliklerin yasaklanmasına, nikah ve düğünlerin ise en son 2 saat içinde tamamlanmasına karar verildi. Niğde İl Hıfzıssıhha Kurulu, mevlit, nişan, sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikleri yasaklarken nikah ve düğün organizasyonlarının ise 2 saat içerisinde tamamlanacağı kararını verdi. Düğünler yasaklandı mı konusunda Niğde Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı. Toplantıda Niğde’de koronavirüs salgınıyla mücadele için yapılacak alınacak diğer ek tedbirler de görüşüldü. Şimdi, düğün yapacak olan vatandaşlar arasında düğünler iptal mi oldu konusu tartışılıyor. İşte İçişleri Bakanlığının yeni genelgesine göre düğün yasağı ya da düğün kısıtlaması olan iller...

HANGİ İLLERDE DÜĞÜNLER YASAKLANDI?

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 tedbirleri ile alakalı 81 ilin valiliğine genelge gönderildi. Genelge doğrultusunda salgının kalabalık ortamdaki yayılım hızı da düşünülerek düğün, sünnet düğünü ve nişan gibi etkinliklerin bütün illerde olabildiğince kısa sürede tamamlanması ve köy ya da sokakta yapılan organizasyonların saat sınırlamalarının hıfzıssıhha kurulları tarafından belirlenmesi istendiği hatırlatıldı. Niğde valiliği tarafından açıklanan son karara ek olarak daha önce yayımlanan genelgede salgının seyrine göre il bazında ek tedbirlerin alınabileceği söylenerek Ankara, Bursa, Adana, Konya, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Çorum, Ağrı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Yozgat, Van ve Mardin şehirlerinde kına gecesi, nişan ve sünnet düğünü organizasyonlarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Bahsedilen şehirlerde nikah ve düğünlerin en fazla 1 saat içinde tamamlanmasının sağlanması gerekiyor. Sandalye düzeninin mesafe kurallarına uygun olması, dans pistinin kapalı olması ve yiyecek-içecek servisinin durdurulması gerekiyor. Düğünlere kısıtlama getirilmesi konusunda aynı zamanda gelin ve damadın birinci ya da ikinci derece yakını olmayana 65 yaş ve üstü vatandaşların ve 15 yaş altındaki çocukların organizasyonlarına katılması da yasaklanıyor. Kararlar 26 Ağustos tarihi itibarıyla uygulanacak. Şimdi vatandaşlar tarafından düğünler iptal mi ya da iptal olacak mı konusu araştırılmaya devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Valilik duyurdu! Kamuda flaş yasak kararıValilik duyurdu! Kamuda flaş yasak kararı
Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanları yayınlandı!
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına yeni atama
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Görüntüler tepki çekmişti! O salça firmasına baskın
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Kalp pili durdu, birdenbire yere yığıldı!
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
Aşk iddiası olay olmuştu! 'Son derece yanlış'
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Kızımız işkence ile öldürüldü
Kızımız işkence ile öldürüldü
İlginizi Çekebilir
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
İstanbul-Manchester uçağı Yunanistan'a acil iniş yaptı! Panik anları: Pilot kabinine gitti ve...
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Bir doktor daha koronadan hayatını kaybetti
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! Skandal olayda yeni gelişme
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Trump'tan Erdoğan'a övgü: Çok iyiydi
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Diğer Haberler
Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Babasını sokak ortasında öldürdü
Çanakkale'de kamu kurumlarında ikramlar yasaklandı! Valilik duyurdu
Valilik duyurdu! Kamuda flaş yasak kararı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan '48 saat' uyarısı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan '48 saat' uyarısı
Bursa'da feci kaza! İşçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı
Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu! 'Özür dile İsmail Saymaz' etiketi trend topic oldu
İsmail Saymaz'ın paylaşımı olay oldu!
Konya'da şoke eden görüntü! Küçük Göl kuruyunca pembeye büründü
Küçük Göl kuruyunca pembeye büründü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.