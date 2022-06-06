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Bir ilde dev denetim! Ceza yağdı... 30 konsomatrise idari işlem

06.06.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de bir hafta boyunca süren denetimler kapsamında çok sayıda adres kontrol edildi. 220 farklı ev, iş yeri ve apartın kontrol edildiği denetimlerde ele geçirilen hayrete düşürdü. Öte yandan içkili mekan olduğu belirtilen 5 adreste konsomatris olarak görev yapan biri yabancı uyruklu olmak üzere 30 kişi hakkında gerekli idari işlem yapıldı.

Bir ilde dev denetim! Ceza yağdı... 30 konsomatrise idari işlem

Denizli’de gerçekleştirilen denetimler 30 Mayıs ile 5 Haziran 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 220 farklı adres kontrol edildi. Denetimlerde 54 bin 973 kişinin GBT ve UYAP sorgulamaları yapıldı. Denetimlerde bir kafe ve bir kahvehanede yapılan denetimde kumar oynadıkları tespit edilen 9 kişiye toplam 16 bin 371 TL idari para cezası uygulandı.

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FUHUŞTAN 7 BİN 26 TL CEZA

3 farklı adreste yapılan fuhuş operasyonunda “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” olayında 6 kişiye işlem yapıldı ve toplam 7 bin 26 TL idari para cezası uygulandı. Umuma açık 5 içkili mekanda yapılan kontrollerde, 30 kadının konsomatris olarak çalıştığı, 1 yabancı uyruklu kadının çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edilerek gerekli idari işlem yapıldı.

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112 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayrıca, il genelinde meydana gelen asayişe müessir olaylar ile adli makamlardan gelen yakalama müzekkerelerine istinaden yakalanan 112 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 adet tabanca, 5 adet av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 3 adet bıçak, 197 adet fişek, 1 adet çalıntı otomobil, 5 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı oto teybi, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet televizyon ve 1 adet çalıntı mutfak tüpü ele geçirildi.

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3 AYRI APART YETKİLİSİNE 40 BİN 173 TL İDARİ PARA CEZASI

Eğlence, umuma açık istirahat, geçici konaklama ve araç kiralama firmalarında 220 farklı adres kontrol edildi. Adreslerde kimlik bildirme kanununca, yapılan kontrol ve denetimler neticesinde, 5 ayrı araç kiralama firmasına, 10 ayrı adreste bulunan toplam 135 apart dairesi kontrol edildi. Denetimler sonunda 3 ayrı apart yetkilisine 40 bin 173 TL idari para cezası uygulandı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli fuhuş
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