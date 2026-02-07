Mynet Trend

Bir ile korkutan uyarı: 'Dişlerinizi bile fırçalamayın'

Muş'ta, şebeke suyunda yapılan analizler sonucu suyun mevzuatta belirtilen sınırların üzerinde olduğu tespit edildi. Muş İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi. Müdürlük, vatandaşları sonuçlar düzelinceye kadar şebeke suyunu içmeme, suyla yemek hazırlamama ve diş fırçalamama uyarısında bulundu.

Doğukan Akbayır

Muş'ta içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numunelerin yetkili laboratuvarlara gönderilerek analiz edildiği bilgisine yer verilen Muş İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, "Yapılan analizler sonucunda, bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular, içme suyu altyapısından sorumlu kurum olan Muş Belediyesi ile paylaşılmış, gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılmıştır" denildi.

'DİŞLERİNİZİ BİLE FIRÇALAMAYIN'

Muş İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasının tamamı şu şekilde:

"KAMUOYUNA DUYURU

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında ilimiz içme suyuna ilişkin gündeme gelen iddialar üzerine, Müdürlüğümüz tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır.

Bu kapsamda; Muş merkez içme suyu sisteminin farklı noktalarından alınan numuneler yetkili laboratuvarlara gönderilerek analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, bazı parametrelerin mevzuatta belirtilen sınır değerlerin üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

Elde edilen bulgular, içme suyu altyapısından sorumlu kurum olan Muş Belediyesi ile paylaşılmış; gerekli bilgilendirme ve ikazlar yapılmıştır. Uygunsuzluğun kaynağının tespiti ile bakım-onarım ve teknik iyileştirme süreçlerinin belediye tarafından ivedilikle yürütülmesi talep edilmiştir.

Müdürlüğümüzce süreç yakından takip edilmekte olup, izleme ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir. İçme suyuna ilişkin uygunsuzluklar giderilinceye kadar
Vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla; analiz sonuçları normale dönünceye kadar bu süreçte, şebeke suyunun içme, yemek hazırlama ve ağızdan temas gerektiren amaçlarla doğrudan kullanılmaması, zorunlu hallerde ise en az 10 dakika kaynatıldıktan sonra soğutularak kullanılması gerekmektedir. Kaynatılmamış şebeke suyunun diş fırçalama ve benzeri doğrudan ağız teması gerektiren işlemlerde kullanılmaması önemle tavsiye edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

