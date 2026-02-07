Mynet Trend

Buralardaki huzur tescillendi! İşte Türkiye'nin en sakin şehirleri...

Metropollerin kaosundan, bitmek bilmeyen trafikten ve stresli iş hayatından sıkıldınız mı? Türkiye’nin "Sakin Şehir" (Cittaslow) ağına dahil olan ve 2026 yılına damgasını vuran o huzur dolu rotalar belli oldu. İşte ​hızla akan zamana inat, hayatın yavaş ve tadını çıkararak yaşandığı yerler...

Gökçen Kökden

İtalya'da başlayan ve tüm dünyaya yayılan Cittaslow (Sakin Şehir) akımı, Türkiye'de de giderek büyüyor.

Yerel kimliğini koruyan, doğasına sahip çıkan ve huzur kelimesinin tam karşılığı olan bu ilçeler, 2026 tatil planlarınızın başköşesine yerleşmeye aday. İşte tescilli cennet köşeleri...

MARMARA'NIN YENİ GÖZDESİ

Listede bu yıl özellikle dikkat çeken bir durak var: İznik (Bursa). Tarihi dokusu, çini sanatındaki ustalığı ve göl kenarındaki dingin atmosferiyle İznik, Marmara Bölgesi'nde huzur arayanların yeni sığınağı olarak tescillendi. Hafta sonu kaçamağı için İstanbul'a yakın ama kaostan çok uzak bir rota arıyorsanız, İznik listenin ilk sırasında.

Marmara'nın diğer sakinleri ise şunlar:

Gökçeada (Çanakkale): Güneşin en son battığı yer...

Vize (Kırklareli): Trakya'nın yeşil kalbi.

Şarköy (Tekirdağ): Deniz, üzüm bağları ve rüzgar sörfü tutkunlarının adresi.

EGE'NİN İNCİLERİ

Sakin şehir denince akla ilk gelen bölge şüphesiz Ege. Türkiye'nin Cittaslow başkenti Seferihisar, liderliğini korurken, Ege'nin diğer incileri de listedeki yerini sağlamlaştırıyor.

Seferihisar (İzmir): Türkiye'nin ilk sakin şehri. Sığacık kalesi ve organik pazarı bir klasik.

Akyaka (Muğla): Azmak Nehri'nin buz gibi suyunda serinleyip, ahşap mimariye hayran kalacağınız yer.

Köyceğiz (Muğla): Narenciye kokuları eşliğinde huzurlu bir akşam...

Foça (İzmir): Mitolojik efsanelerin ve Akdeniz foklarının evi.

Yenipazar (Aydın): Yörük kültürünün ve enfes pidelerin başkenti.

KARADENİZ VE ANADOLU: DOĞANIN KALBİNE YOLCULUK

Oksijene doymak isteyenler için Karadeniz ve İç Anadolu rotaları 2026'da yine ön planda.

Şavşat (Artvin): "Türkiye'nin Alpleri" olarak anılıyor.

Perşembe (Ordu): Sakinliğin en derin hali.

Gerze (Sinop): "Mutlu şehir" Sinop'un en huzurlu limanı.

Güdül (Ankara) & Göynük/Mudurnu (Bolu): Konakları ve bozulmamış mimarisiyle zamanda yolculuk vadeden İç Anadolu'nun sakin ve huzurlu yerleri...

MİSTİK ROTALAR, GİZEMLİ DOĞU

Halfeti (Şanlıurfa): Fırat'ın suları altında saklı bir tarih...

Kemaliye (Erzincan): Karanlık Kanyonu ve taş evleriyle nefes kesici bir atmosfer.

Ahlat (Bitlis) & Uzundere (Erzurum): Selçuklu mezar taşlarından şelalelere uzanan bir kültür mozaiği.

