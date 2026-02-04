Mynet Trend


Bir ili heyecanlandıran keşif: 'Çok gizemli bir yer'

İçerik devam ediyor

Batman'da tesadüfen bulanan ve bir oyuğun içinden geçilerek ulaşılan tarihi yapı heyecan uyandırdı. Yapıya kimi türbe kimi cami diyor. Gezenler yapının gizemli olduğunu ve muhakkak görülmesi gerektiğini belirtti. Bakımsızlığı dikkat çeken yapı daha şimdiden çevre illerden ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri oldu.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Karameşe köyü Gömük yaylasında köylüler tarafından tesadüfen keşfedilen gizemli yeraltı camisi, basına yansımasının ardından büyük ilgi görmeye başladı. Tarihi yapıyı görmek isteyen ziyaretçiler Batman ve çevre illerden bölgeye akın ediyor.

Bir ili heyecanlandıran keşif: Çok gizemli bir yer 1

TESADÜFEN BULUNDU

Doğada gezen bir grup vatandaşın kayalık bir yamacın altında fark ettiği küçük bir oyuktan girilen yeraltı yapısının içindeki mimari detaylar, yapının bilinmeyen bir tarihe ait olabileceğini düşündürüyor. Yapının içerisinde mihrap, duvarlara gömülü ve ses yalıtımı amacıyla kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda küp ile kimliği henüz belirlenemeyen büyük bir mezar bulunuyor.

Bir ili heyecanlandıran keşif: Çok gizemli bir yer 2

"ÇOK GİZEMLİ BİR YER"

Haberlerin ardından meraklı ziyaretçilerin ilgisini çeken yeraltı camisini görmek için 40 kişilik bir grupla bölgeye gelen vatandaşlardan Ramazan Gümüş, "Burası yeni keşfedilmişti. Biz de çok merak ettiğimiz için geldik. Gerçekten çok gizemli bir yer. Herkesin gelip görmesi gereken önemli bir tarihi dokuya sahip" dedi.

Bir ili heyecanlandıran keşif: Çok gizemli bir yer 3

KİMİ TÜRBE KİMİ CAMİ DİYOR

Daha önce bölgede dolaşırken yapıyı fark eden Sabahattin Atalay ise "Tesadüfen rastladığımız bu yeraltı yapısının bazıları tarafından türbe olduğu, bazıları tarafından ise tarihi bir cami olduğu söyleniyor. Mimari yapısı büyük merak uyandırıyor ve bu nedenle kalabalık gruplar halinde ziyaret ediliyor" diye konuştu.

Bir ili heyecanlandıran keşif: Çok gizemli bir yer 4

BAKIMSIZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Batman'dan gelen ziyaretçilere rehberlik eden Ramazan Doğan da yapının bakımsız durumda olduğuna dikkat çekerek, "Yaklaşık 40 arkadaşımızla birlikte haberlerde gördüğümüz bu camiyi görmeye geldik. Herkes hayran kaldı ancak yapının ciddi şekilde bakıma ihtiyacı var. Yağışlarda damlamalar oluyor, sel suları duvarlara zarar vermiş. Sahipsiz kalmış olması bizleri üzdü. Yapının içinde mihrap ve minber bulunması, kıble yönünün belirgin olması buranın cami olduğuna işaret ediyor. Tamamen klasik İslam mimarisi özellikleri taşıyor. Restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bir ili heyecanlandıran keşif: Çok gizemli bir yer 5

GÖREN ŞAŞIRIYOR

Yeraltı camisini ziyaret eden vatandaşlar, yapının mimarisi ve farklı özellikleriyle daha önce karşılaştıkları yapılardan ayrıldığını belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Bir ili heyecanlandıran keşif: Çok gizemli bir yer 6

Bir ili heyecanlandıran keşif: Çok gizemli bir yer 7
Kaynak: İHA

