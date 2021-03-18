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  4. Bir ilk! Bu kebap kemiğe saplanarak yapılıyor, lezzetini bundan alıyor

Bir ilk! Bu kebap kemiğe saplanarak yapılıyor, lezzetini bundan alıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 18.03.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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Bir ilk! Bu kebap kemiğe saplanarak yapılıyor, lezzetini bundan alıyor

Gastronomi şehri Gaziantep'te kebapçılık yapan Ahmet Çadır, şişe saplanarak yapılan kıyma kebabını daha lezzetli hale getirmek için şiş yerine kemiğe saplayarak pişirdi. Çadır'ın 'kemikte kıyma kebabı' ismini verdiği lezzet, müşteriler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı.

Gaziantep'te kebapçı Ahmet Çadır, kıyma kebabını şiş yerine kemiğe saplayarak pişirdi. Kemikte kıyma kebabı için patent başvurusunda bulunan Çadır, bu kebabın daha lezzetli olduğunu söyledi.

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KABURGA KEMİĞİNE SAPLANIYOR

Kemikte kıymanın farklı bir lezzet ortaya çıkardığını ifade eden ve yeni lezzet için patent başvurusunu yapmaya hazırlandıklarını belirten Çadır, "Çok güzel bir lezzet ortaya çıkardık. Uzun uğraşlar sonucunda kıyma kebabını nasıl lezzetli hale getirebileceğimizi düşündük. Kemiğe yakın olan et lezzetli olur düşüncesiyle kıyma etimizi kuzunun kaburga kemiğine saplayarak pişirdik. Uzun uğraşlar sonucunda bu lezzeti ortaya çıkardık. Direkt kemikle piştiği için kıyma daha lezzetli oluyor. Kıymamızdaki yağ oranını azaltarak kemikte durmasını sağlıyoruz. Bu lezzet, misafirlerimizin çok hoşuna gidiyor. Kemikte kıyma kebabı için patent başvurumuzu yapacağız" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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