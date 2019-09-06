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Bir ilk! Davayı 'horoz Maurice' kazandı

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2019 09:58 | Son Güncelleme

Fransız mahkemesi, komşuları tarafından mahkemeye verilen Maurice adlı horozun erken saatlerde ötmeye devam edebileceğine hükmetti.

Bir ilk! Davayı 'horoz Maurice' kazandı

Fransız medyası eski yaşam tarzı ile şehir hayatının arasında kalan bir 'savaş'ı ele aldı.

Maurice isimli horozun sahiplerinden biri olan Corinne Fesseau, Reuters'a yaptığı açıklamada, komşularıın Maurice'nin sessiz olması yönünde açtığı davanın Rochefort mahkemesi tarafından reddedildiğini bildirdi.

4 yaşındaki Maurice ismi verilen horozun sabah saatlerinde ötmesi, şehirden kasabaya gelen ve tam da sahiplerinin yanı başında ev alan Jean-Louis Biron isimli kişiyi oldukça rahatsız etti. Biron olayı mahkemeye taşımaya karar verdi.

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Davacıların avukatı, kasabanın nüfusunun 7 bini geçtiğini belirterek, bölgenin kırsal olarak görülemeyeceğini savundu. Ancak mahkeme 5 Eylül'de verdiği kararda Maurice'in ötmeye devam edeceğine hükmetti.

Fransa'da daha önce de büyük kentlerden gelenlerin köylerdeki doğal seslerden rahatsız olmaları birçok kez dava konusu olmuştu. Çiftlik hayvanlarının yanı sıra kilise çanları da şikayet dilekçelerinde yer almıştı.

Maurice'in davası, Fransa'da, hayvan gürültüsü, koku veya böcek gibi kırsal yaşamın gerçekleriyle baş etmeye hazır olmadan köylerde yazlık ev satın alan kentlilerin yaşadığı gerilimi gözler önüne seriyor.

Fransa'da daha önce ineklere ve kilise çanlarına karşı benzer davalar açılmış, ancak hiçbiri ABD de dahil uzaklardan destek mektupları alan horoz Maurice ile aynı duygusal etkiyi yaratmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa dava horoz

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