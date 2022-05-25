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Bir kez deneyin sürekli yapmak isteyeceksiniz: Çikolatalı Krem Şokola tarifi

25.05.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı krizlerinde pratik yapılan ve tatlı ihtiyacınızı karşılayacak tarifler arıyorsanız bu tarif tam size göre! Yoğun çikolata lezzetiyle vazgeçilmeziniz olacak krem şokola tarifini mutlaka denemeniz gerekiyor. Bu tarif hem çok lezzetli hem de oldukça hafif. Midenizi rahatsız etmeden istediğiniz miktarda krem şokola yiyebileceksiniz.

Bir kez deneyin sürekli yapmak isteyeceksiniz: Çikolatalı Krem Şokola tarifi

Çikolata tatlıların lezzetine lezzet katıyor. Ancak yapılan bazı tatlılar oldukça ağır tada sahip olabiliyor. Ağır tatlılar yerine hafif ama tatlı ihtiyacınızı karşılayacak bir tatlı arıyorsanız krem şokolayı kesinlikle denemeniz gerekiyor. Kremsi yapısı ve lezzetiyle vazgeçilmeziniz olacak bu tatlıyı kaşık kaşık yiyeceksiniz. Tatlının sunumunu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Üzerine fındık, fıstık, çikolata parçacıkları veya mevsim meyveleri oldukça yakışacaktır.

KREM ŞOKOLA TARİFİ

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı (tepeleme) mısır nişastası
  • 1 yemek kaşığı (tepeleme) pirinç unu
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 60 gram bitter çikolata (1 paket kare çikolata)

Ç2

Yapılışı

  • Mısır nişastası, pirinç unu, toz şeker ve kakaoyu bir tencereye alın. Kuru malzemeleri güzelce karıştırın.
  • Ocağa almadan önce kıvamını azar azar eklediğiniz soğuk süt yardımıyla sürekli karıştırarak açın. Böylece topaklanma sorunu olmayacak.
  • Tencereyi ocağa alın. Tatlı karışımını bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırıp kısık ateşte kıvam alana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin.
  • Ocaktan aldığınız tatlıya küçük parçalar haline getirdiğiniz bitter çikolatayı katıp karıştırarak tatlının kendi sıcaklığında erimesini sağlayın.
  • Servis kaselerine paylaştırdığınız tatlının ilk sıcaklığı geçtikten sonra buzdolabında en az 2 saat soğutun.
  • Soğuttuğunuz tatlınızın üstünü dilediğiniz şekilde süsleyin.

AFİYET OLSUN!


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