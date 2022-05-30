Bir kocası ve bir de kız arkadaşı var! ''Ebeveynlik çok daha kolay''

Alexis Carideo, eşi Brian ile evliyken bir flört uygulamasında Tabatha Howard ile tanıştı. Evli çiftin derin bir bağı vardı ve Brian ile bir bebek bile dünyaya getirdiler. Üçlü şimdi, ABD, Oregon'da bir grup olarak birlikte yaşıyorlar ve birlikte üç çocuk yetiştiriyorlar. Hem bir kız arkadaşı hem de bir kocası olan annesi Carideo, hikayesinden ve ilişkilerinden bahsetti.

HİÇ TEK EŞLİ OLMAMIŞLAR

Eşi ile hiç tek eşli bir ilişkisi olmadığını söyleyen Carideo, 2016 yılında Tabatha ile tanıştığını ve eşiyle tanışınca onların da birbirlerinden etkilendiklerini söyledi. Farkına bile varmadan bir üçlü olduklarını ve beraber yaşamaya başladıklarını anlatan Carideo ''Biz kız arkadaşı olan bir çift değiliz. 3 ayaklı bir tabure gibiyiz. Bir ayağımız olmasa ayakta kalamayız.'' diye açıkladı. Üç odalı bir eve taşınıp beraber yaşamaya başladıktan sonra Alexis, ikinci çocukları Michelle'e hamile kaldı.

'TEK ÇATI ALTINDA 4 İLİŞKİ'

Birlikte yaşamanın gerçekten işe yaradığını söyleyen Alexis, Tabatha ve Brian'ın çalıştığını ve bu sayede onun evde kalıp çocukları büyütebildiğini söyledi. "Temelde benim ve Brian'ın bir ilişkisi olduğu için tek bir çatı altında dört ilişkimiz var.'' diyen Alexis, ortak bir takvim kullanarak birlikte ve ayrı zamanlarını planladıklarını, ancak birilerinin çocuklarla ilgilenmesi gerekeceğinden üçlü bir buluşmanın çok nadir olabildiğini söyledi.

BİR ÇOCUKLARI DA TABATHA'DAN

Haziran 2020'de bir satış olan Tabatha, şu anda 15 aylık olan ilk çocuğu Joyce'a hamile kaldı. Alexis bu bebeğin ailelerine çok planlı bir katkı olduğunu ve Michelle'i doğurduktan sonra üç çocuğun nasıl mükemmel olacağı hakkında konuştuklarını söyledi. ‘’Tabatha, anneliğin geri kalanını deneyimlemek, çocuğu ve her şeyi taşımak istedi. Böylece üçüncü bebeğimizi doğurmasına karar verdik.’’ dedi.

''SEKSLE İLGİLİ DEĞİL''

Kızları anlamak için çok küçük olsa da oğulları Andrew farklı bir aile yapısı olduğunu biliyor ve bundan memnun. Üçlü, güçlü bir aile birimi oldukları için çevreleri tarafından da kabul gördüklerini söyledi. Alexis, insanlar bunun seksle alakalı olduğunu düşünse de kendilerinin sadece düzenli şeyler yapan sıradan insanlar olduğunu ve sadece bunu 3 kişi olarak yaptıklarını söyledi. "Hayatımda iki önemli insanın olması ve birbirlerini sevmeleri durumu çok daha iyi hale getiriyor" dedi.



