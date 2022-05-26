Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Üçlü ilişki satıyordu! Polislik görevinden ömür boyu men edildi

Üçlü ilişki satıyordu! Polislik görevinden ömür boyu men edildi

26.05.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 yaşındaki DC Nick Taylor ve 28 yaşındaki sevgilisi Eleanor Turner, evlerinde saatlik 150 sterlin karşılığında üçlü cinsel birliktelik satıyorlardı. İkili, sokağa çıkma yasağı döneminde aldıkları tekliflere yetişemediklerini iddia etti. Bir polis memuru olan Taylor, durumun ortaya çıkmasının ardından ömür boyu polislikten men edildi.

Üçlü ilişki satıyordu! Polislik görevinden ömür boyu men edildi

İngiltere'den bir çift, evlerinde para karşılığı üçlü cinsel birliktelik satıyorlardı. Sokağa çıkma yasağı döneminde yoğun talep aldıklarını söyleyen DC Nick Taylor ve sevgilisi Eleanor Turner, olayın ortaya çıkmasının ardından aldıkları haberle sarsıldılar. 19 yıldır görev yapan Taylor, dün West Midlands Polisi tarafından görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu ve ömür boyu polislikten men edildi.

HALKIN GÜVENİNİ SARSABİLİR

GÖR

Gizli görüntüleri duruşmada kanıt olarak sunulan çiftin 450.000 sterlinlik evlerini bir genelev olarak kullandığı ve yabancıların cinsel hizmetleri için onları ziyaret ettiği iddia edildi. Taylor faaliyetleri suç olarak değerlendirildi. Jüri başkanı, davranışlarının şahsi itibarını zedelediği ve seks işçiliği yaparak suç işlediği göz önüne alındığında bu durumun halkın polise olan güvenini sarsabileceği kanısına vardıklarını söyledi.

Sosyal medyanın gündemine oturdu! Üçlü ilişki itirafı olay yarattı: Ailem bilse reddederSosyal medyanın gündemine oturdu! Üçlü ilişki itirafı olay yarattı: Ailem bilse reddeder

ÖZÜR DİLEDİ

Taylor, davanın ardından tam maaşla görevden alındı. Birmingham'da gerçekleşen duruşmaya katılmayan eski polis verdiği röportajda üzüntüsünü dile getirdi. “Kendimi cinsel hizmetler satan bir polis memuru olarak görmedim. Hatalıydım ve bunun için özür dilerim." dedi.

Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''Üçlü ilişkiye davet! ''Aldatılmak istemiyorsan...''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!Kapının altından gönderilen notta öyle bir şey yazıyordu ki!
Dehşet saçmıştı! Katliamdan önceki fotoğrafları ortaya çıktıDehşet saçmıştı! Katliamdan önceki fotoğrafları ortaya çıktı
Akılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendiAkılalmaz olay! Damat bayılınca gerçeği öğrendi
Anahtar Kelimeler:
seks polis İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Bir hostes anlattı: ''Uçakta ölenler, seks işçisi tutanlar...''

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

Aralarındaki yaş farkı olay oldu! “Birbirimize aşığız”

İlginizi Çekebilir

Eteğin boyu zorladı! Frikik verince...

Eteğin boyu zorladı! Frikik verince...

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Yıllarca tek bir şey yedi! Ne olduğunu duyunca inanamayacaksınız

Kanser ilacının doğal üreticisi bulundu!

Kanser ilacının doğal üreticisi bulundu!

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Kamp severler için kurması kolay en iyi otomatik çadır çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.