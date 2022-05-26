Üçlü ilişki satıyordu! Polislik görevinden ömür boyu men edildi

İngiltere'den bir çift, evlerinde para karşılığı üçlü cinsel birliktelik satıyorlardı. Sokağa çıkma yasağı döneminde yoğun talep aldıklarını söyleyen DC Nick Taylor ve sevgilisi Eleanor Turner, olayın ortaya çıkmasının ardından aldıkları haberle sarsıldılar. 19 yıldır görev yapan Taylor, dün West Midlands Polisi tarafından görevi kötüye kullanmaktan suçlu bulundu ve ömür boyu polislikten men edildi.

HALKIN GÜVENİNİ SARSABİLİR

Gizli görüntüleri duruşmada kanıt olarak sunulan çiftin 450.000 sterlinlik evlerini bir genelev olarak kullandığı ve yabancıların cinsel hizmetleri için onları ziyaret ettiği iddia edildi. Taylor faaliyetleri suç olarak değerlendirildi. Jüri başkanı, davranışlarının şahsi itibarını zedelediği ve seks işçiliği yaparak suç işlediği göz önüne alındığında bu durumun halkın polise olan güvenini sarsabileceği kanısına vardıklarını söyledi.

ÖZÜR DİLEDİ

Taylor, davanın ardından tam maaşla görevden alındı. Birmingham'da gerçekleşen duruşmaya katılmayan eski polis verdiği röportajda üzüntüsünü dile getirdi. “Kendimi cinsel hizmetler satan bir polis memuru olarak görmedim. Hatalıydım ve bunun için özür dilerim." dedi.



