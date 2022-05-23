Sosyal medyada itirafıyla gündem yarattı! “Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor”

Amerika Birlieşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan Jessica ve Stephen Demarco çifti çok eşli ilişkileri sayesinde sosyal medyada fenomen olmayı başardı. Özel hayatlarına dair detayları sosyal medyadan paylaşan çift, 30’lu yaşlarından beri birlikte.

13 yılın sonunda ilişkilerinde yeni bir heyecan istediklerine karar vererek Jessica’nın bir arkadaşını ilişkilerine dahil eden ikili bu şekilde birbirlerine daha çok bağlandıklarını söyledi. Çok eşli yaşam tarzları nedeniyle eleştirilerin odağı haline geldiklerini belirten Jessica, “Çok eşli bir ilişki aslında herkese uygun değil. Toplumsal olarak bunun kabul edilmesinin zor olduğunu biliyorum” dedi.

“HAMİLE KALMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Üç kişilik ilişkileri sayesinde hayatının en mutlu günlerini geçirdiğini dile getiren Jessica, “Onları bir arada görmek benim için sorun değil. Hatta kocamın kız arkadaşını hamile bırakmasını istiyorum. Kocam hem beni hem de arkadaşımı hamile bırakmak için cinsel ilişkiye giriyor. Hamile kalmaya çalışıyoruz. Onların çocuğu olması çok güzel olur. Çocukları severim” diye konuştu.



