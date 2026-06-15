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Bir köyü istila ettiler: Adı bile değişti! Her geçen yıl sayıları artıyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Karaoğlan Mahallesi, bu yıl 37’ye ulaşan leylek yuvasıyla adeta bir “leylek şehri”ne dönüştü. Uluabat Gölü ve Kirmasti Çayı’nın sunduğu zengin beslenme alanları sayesinde her geçen yıl daha fazla leyleği ağırlayan mahalle, bölgedeki göçmen kuşların yeni gözdesi haline geldi.

Bir köyü istila ettiler: Adı bile değişti! Her geçen yıl sayıları artıyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Uluabat Gölü ve Kirmasti Çayı gibi zengin beslenme ve sulak alanlara sahip olan Bursa, göç dönemlerinde farklı türlerde onlarca göçmen kuşa ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Farklı kültürlerde çeşitli anlamlar yüklenen leylek; Avrupa'da bir "kurtarıcı", Çin kültüründe bereketi, neşeyi ve uzun ömrü temsil ederken, Türk kültüründe ise sürü halinde gelen leyleklerin bolluk getireceğine inanılıyor. Türk kültüründe leyleğe yüklenen anlamların başında "Hacı" sıfatı da geliyor. Havaların soğumasıyla kutsal topraklar üzerinden göç eden bu kuşlara "Hacı Baba" deniliyor ve cami minarelerine yuva yapmalarından dolayı beyaz ihram giymiş hacılara benzetiliyorlar.

Bir köyü istila ettiler: Adı bile değişti! Her geçen yıl sayıları artıyor 1

ESKİKARAAĞAÇ'TA YUVA SAYISI DÜŞTÜ, ROTA KARAOĞLAN OLDU

Yuvalarını çatı, baca, ağaç ve direk gibi yüksek yerlere yapan leylekler, Türkiye'ye genellikle mart sonu ve nisan ayı başında gelip, eylül ayına kadar besleniyor ve çoğalıyor. Balık, böcek, yılan, kurbağa ve çekirgelerle beslenen bu kuşlar, genellikle göl kenarları gibi sulak bölgeleri tercih ediyor.

Bir köyü istila ettiler: Adı bile değişti! Her geçen yıl sayıları artıyor 2

Birkaç yıl öncesine kadar yuva sayısı 15'i bulan ve Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Eskikaraağaç, son yıllarda beslenme alanlarının daralması nedeniyle daha az yuvaya ev sahipliği yapmaya başladı. Eskikaraağaç'ta leylek yuvası sayısı 4'e kadar gerilerken, Uluabat'a kıyısı olan diğer mahalle Gölyazı'da ise 10 civarında yuva bulunuyor. Leylekler, beslenme açısından daha zengin olan Uluabat Gölü havzasındaki diğer noktalara yönelirken, bu doğrultuda Kirmasti Çayı'na kıyısı olan yeşillikler içindeki Karaoğlan Mahallesi yeni adresleri oldu.

Bir köyü istila ettiler: Adı bile değişti! Her geçen yıl sayıları artıyor 3

"KÖYÜMÜZDE NEREDEYSE HER İKİ HANEYE BİR LEYLEK DÜŞÜYOR"

Karaoğlan Köyü Muhtarı Ergün Kısa, 400 haneli köylerinde leylek nüfusunun her geçen yıl arttığını belirterek, bölgedeki durumu şu sözlerle özetledi:

"Başınızı çevirdiğiniz her yerde bir yuva ve leylek görürsünüz. Tam bir leylek şehri olduk. Yuva sayımız bu yıl 37'ye yükseldi. Geçen yıl 32-33 yuvamız vardı. Birbirlerine mi söylüyorlar bilmiyorum ama burayı çok sevdiler. Burada beslenme alanı oldukça geniş; Uluabat Gölü var, Kirmasti Çayı var, geniş tarlalarımız ve ormanımız var. Nereye gitseler kolayca yiyecek bulabiliyorlar. Komşu köyde 4-5 yuva varken bizde 37 yuva bulunuyor. Her birinin 3-4 yavru yaptığını da düşünürseniz, göç zamanı tam bir sürü haline geliyorlar."

Bir köyü istila ettiler: Adı bile değişti! Her geçen yıl sayıları artıyor 4

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Bursa leylek köy Şehir hastanesi
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