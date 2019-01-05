Bir Litre Gözyaşı 14. yeni bölüm bu hafta var mı? İşte 6 Ocak Pazar Kanal D yayın akışı

Bir Litre Gözyaşı 13. son bölümüyle 30 Aralık Pazar akşamı ekrana geldi. Başrollerini Sanem Çelik, Miray Daner, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı dizinin son bölümünde yeni yılı karşılamak üzere şehir dışına geziye giden gençlerin eğlenceli ama bir yandan da gergin yılbaşı macerası, Cihan ve Mahir’in başına gelen felaket ile beklenmedik bir şekilde son buldu.

Yeni yılla birlikte özel kanallardaki diziler ekrana ara verdi. Bir Litre Gözyaşı da üç hafta boyunca yeni bölümüyle ekranda olmayacak. Bir Litre Gözyaşı'nın 14. yeni bölümünün 27 Ocak Pazar yayınlanması bekleniyor. Kanal D'de ise 6 Ocak Pazar akşamı 19.45'de Sihirbazlar Çetesi filmi ekrana gelecek. 21.45'de ise Bir Litre Gözyaşı'nın tekrar bölümü yayınlanacak.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin Cihan’a olan sert tavrına karşılık evi terk eden Mahir kendine kalacak başka bir yer buluyor. Cihan ise Mahir’e olan aşkını itiraf ettikten sonra sorunları halletmek adına Mahir’le daha da yakınlaşıyor. Birbirine karşı koyamayan çift Mahir’in “fakirhanem” dediği yerde baş başa vakit geçiriyor. Mahir’in annesinden hayatındaki kişinin Cihan olduğunu öğrenen Hande deliye dönüyor. Cihan’ın Mahir’in yanında kaldığını görünce bu duruma öfkeleniyor ve Mahir’in annesine Cihan’la olan kaçamağını anlatıyor.