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Bir minibüste yaşamak için hayallerindeki evi sattılar! Yeni hayatları imrendirdi

28.09.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayallerindeki evi 150 bin sterline (yaklaşık 1 milyon 813 bin TL) satan ve yüksek kariyerlerinden vazgeçen genç bir çift, şimdi köpekleriyle beraber bir karavanda yaşıyor ve seyahat ederek tüm dünyayı gezmeyi hedefliyor.

Bir minibüste yaşamak için hayallerindeki evi sattılar! Yeni hayatları imrendirdi

28 yaşındaki Victoria Macdonald ve 32 yaşındaki Scott Ross, balo salonu bile olan üç yataklı gösterişli bir evde yaşıyorlardı. İş ve hayat stresinin kendi psikolojileri üzerinde yıpratıcı sonuçlar doğurduğunu fark eden çift, 2016 yılında bir minibüse taşındı.

12 ODALI EVDEN KARAVANA TAŞINDILAR

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Tarihi bir köşkü anımsatan eski evlerinde çiftin bodrum katı ve bir balo salonu dahil olmak üzere toplam 12 odası bulunuyordu. Hayallerindeki ev olarak isimlendirdikleri bu yerde Victoria ve Scott ile iki köpekleri beraber yaşıyordu. Evin onlar için büyük olduğunu fark eden çift, 5 yıl öncesinde hayatlarını değiştirmek için büyük bir adım attı. İşlerinden istifa eden Victoria ve Scott iki köpekleriyle birlikte küçük bir karavana taşındı.

“ÖZGÜRLEŞTİK”

kapak karavan

Yaşamlarındna materyalizmi tamamen çıkartmanın büyük bir rahatlık sağladığını anlatan Victoria, “Dört yıldır antidepresan kullanıyordum. Doğaya bu kadar kök salmış olmak inanılmaz bir his. Her gün penceremden muhteşem bir manzaraya uyanıyorum. Hiçbir zaman pişmanlık duymadık” dedi.

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