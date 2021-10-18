Bir nesil onu 'Küçük İbo' olarak tanımıştı! Ünlü sanatçı İbrahim Küçük şimdi ne yapıyor?

Gerçek ismi, 'İbrahim Küçük' olan ve İbrahim Tatlıses'in konseri sırasında sahneye fırlayarak, mikrofonu kapan İbrahim Küçük, yanık sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Tatlıses’in veliahtı olarak görülen ‘Küçük İbo’ 21 Mart 1984’te Şanlıurfa’da dünyaya geldi. Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun oldu.

Hülya Avşar'ın programına katılarak Avşarkızı'nın kucağına oturan Küçük İbo, o dönem uzun bir süre manşetlerde yer almıştı.Yaşadığı şöhret sayesinde albümleri milyonlar satan Küçük İbo’nun, 2013’te çıkardığı ‘Nerdesin’ albümü, bekleneni veremedi.

KÜÇÜK İBO ŞİMDİ NE YAPIYOR?

İnsanların fikirlerinin ve düşüncelerinin zamanla değiştiğini söyleyen Küçük İbo, ‘’Ama baktığınız zaman ben yine de Küçük İbo’yum, insanlar yine de beni böyle tanıyor. Aradaki tek fark, yaşımın büyümesi. Ben aynı İbrahim’im, aynı duygu ve düşünceleri taşımasam da ana temel aynı, yani temelimiz bu.” diyerek aslında hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

İnternet ve sosyal medya platformlarından çalışmalarına devam edeceğini duyuran Küçük İbo, ‘’Amacım, şarkı yapmak ve müzik çalışması ile insanlara ulaşmak ve konserlere gitmek. Bu şekilde daha çok geniş kitlelere ulaşmak ve halkla buluşmak istiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

YILLAR ÖNCE KENDİ İSMİYLE YAYINLANAN DİZİDE YER ALMIŞTI

1997’de yayına başlayan ve toplamda 4 sezon süren dizi, yıllar boyunca reyting rekorları kıran bir drama dizisi olmuştu. İbrahim Küçük ise dizide Yasemin Koşal, Bülent Bilgiç ve Levent Üzümcü ile birlikte başrolde yer almıştı.

Dizide Küçük İbo, genç yaşta ailesini kaybetmiş, amcasının yanında yaşamaya başlamış ve yengesi tarafından sürekli hor görülmüştür. Amcasının gücü sadece kendi çocuklarını okutmaya yettiği için, Küçük İbo gündüzleri kahvede çalışıp, geceleri saz çalıp söylemiştir. İbrahim Tatlıses’in hayranı olan İbo, tüm mahalleli tarafından da oldukça sevilmiştir.

Hikaye gittikçe merak uyandırmaya başlamıştır. Çünkü, İbo’nun yengesi, amcasını en yakın arkadaşıyla aldatmaktadır ve bunun en büyük tanıdığı da İbo olur. İbo’nun en yakın arkadaşı Mine ise zengin bir ailenin üvey kızıdır ve bu durum sır gibi saklanmaktadır.

Mine’nin annesi İbo’yla yakın arkadaş olmalarından oldukça rahatsızdır. İbo’nun kendisinden yaşta büyük olan arkadaşı Raşit ise Ayşe’ye aşık olmuştur. Gözü yükseklerde olan Ayşe ise Raşit’i sevdiğinden emin olamamıştır. Ayşe'nin annesi ise bu ilişkiye karşı çıkıp kızını doldurduğu gibi Raşit'i de hor görmektedir.



