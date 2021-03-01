Bir neslin çocukluğuna damga vuran unutulmaz 10 atari oyunu!

Günümüzde akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar adeta vücudumuzun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Birçok işimizi bu teknolojik aletler aracılığıyla tamamlıyoruz. Ancak bir zamanlar akıllı telefonlar ve tabletlerin olmadığını bilgisayar teknolojisinin bu kadar gelişmediğini düşünün. İşte o günlerde çocukların en büyük eğlencesi atari oyunlarıydı. Bugünün çocuklarının beğenmediği o oyunlar, eski nesiller için efsaneydi. İşte en sevilen 10 atari oyunu...

PAC-MAN

1980 tarihinde piyasaya sürülen Pac-Man, Türkiye’de “Dobişko” ismiyle de biliniyordu. Kısa sürede popüler olan bu oyunun asıl amacı bir labirent içeresinde hareket ederek sarı noktaları bitirmeye çalışır. Bu sarı noktaları toplama işlemi sırasında canavar ve hayaletlerden kaçar. Ayrıca labirent üzerinde beliren meyveleri toplamak oyuncuya fazladan puan kazandırır. Tüm diskleri toplandığında oyuncu bir sonraki aşamaya geçer.

DUCK HUNT

İlk olarak 1984 tarihinde çıktı. Diğer oyunlardan farklı olarak atari kolu değil oyuna özel olarak geliştirilen silah şeklindeki bir aparat kullanılıyordu. En popüler atari oyunlarından biri olan Duck Hunt’ta ekranda uçan ördeklerin hepsini oyuncunun vurması gerekiyordu.