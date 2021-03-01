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Bir neslin çocukluğuna damga vuran unutulmaz 10 atari oyunu!

Seray Üstün Seray Üstün 01.03.2021 09:51 | Son Güncelleme:
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Bir neslin çocukluğuna damga vuran unutulmaz 10 atari oyunu!

Bugün biraz geçmişe gidip nostalji yapmaya ne dersiniz? 90'lı yıllarda ve 2000'li yılların başında çocuk olanların çok iyi bildiği, oynamak için can attığı atari oyunlarını bir araya getirdik.

Günümüzde akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar adeta vücudumuzun ayrılmaz bir parçası haline geldi. Birçok işimizi bu teknolojik aletler aracılığıyla tamamlıyoruz. Ancak bir zamanlar akıllı telefonlar ve tabletlerin olmadığını bilgisayar teknolojisinin bu kadar gelişmediğini düşünün. İşte o günlerde çocukların en büyük eğlencesi atari oyunlarıydı. Bugünün çocuklarının beğenmediği o oyunlar, eski nesiller için efsaneydi. İşte en sevilen 10 atari oyunu...

PAC-MAN

pac-man

1980 tarihinde piyasaya sürülen Pac-Man, Türkiye’de “Dobişko” ismiyle de biliniyordu. Kısa sürede popüler olan bu oyunun asıl amacı bir labirent içeresinde hareket ederek sarı noktaları bitirmeye çalışır. Bu sarı noktaları toplama işlemi sırasında canavar ve hayaletlerden kaçar. Ayrıca labirent üzerinde beliren meyveleri toplamak oyuncuya fazladan puan kazandırır. Tüm diskleri toplandığında oyuncu bir sonraki aşamaya geçer.

DUCK HUNT

DUCK HUNT

İlk olarak 1984 tarihinde çıktı. Diğer oyunlardan farklı olarak atari kolu değil oyuna özel olarak geliştirilen silah şeklindeki bir aparat kullanılıyordu. En popüler atari oyunlarından biri olan Duck Hunt’ta ekranda uçan ördeklerin hepsini oyuncunun vurması gerekiyordu.

TETRIS

TETRIS

Tetris ilk olarak Sovyet bilgisayar mühendisi Aleksey Pajitnov tarafından tasarlandı ve 1984 yılında piyasaya sürüldü. Günümüzde de hala değişik versiyonlarıyla bilgisayar ve akıllı telefonlarda oynanan Tetris adeta oyun dünyasının bir klasiği halinde geldi.

MARIO BROS.

MARIO

Evlerinde Atari bulunan her çocuk, saatlerini Super Mario'ya ayırmıştır. İlk oyunu 1985 yılında Nintendo tarafından piyasaya sürülen Mario serisi, günümüzde de varlığını sürdürüyor. Tesisatçı olarak tasarlanan Mario ve Luigi kardeşler dönemin çocuklarını maceradan maceraya sürüklemeyi başarmıştır.

MORTAL KOMBAT

MORTAL KOMBAT

1992 yılında çıkan oyun bir zamanlar en sevilen atari oyunlarından biriydi. Günümüzde hala bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden oynanabilen oyun ilk çıktığında 7 karakterden oluşuyordu. Ancak teknolojik gelişmelerle birlikte oyundaki karakter sayısı ve güçleri de arttırıldı.

ROAD FIGHTER

ROAD FIGHTER

Konami tarafından geliştirilen ilk yarış oyunu olan Road Fighter 1984 yılında çıktı. Oyunun asıl amacı etaplar içerisinde verilen zamanı bitirmeden, diğer arabalara çarpmadan ya da yakıt bitmeden bitiş çizgisine ulaşmaktı.

LODE RUNNER

LODE RUNNET

1993 yılında çıkan oyun aslında 2D bulmaca oyunu olarak kabul edilir. Oyunun asıl amacı ise düşmanlara yakalanmadan bir seviyedeki tüm altınları toplayarak oyun sonuna gelmeye çalışmaktı.

CIRCUS

CİRCUS

En eski atari oyunlarından biri olan Circus adeta bir klasikti. Bir aslan ve palyaçonun sirk arenasında verdiği mücadeleyi gösteren oyun oldukça basitti. Aslanın üzerindeki palyaçoyu kontrol eden oyuncu önüne çıkan ateş halkalarının içinde atlamaya çalışıyordu.

BATTLE CITY

BATTLE CITY

İlk şehir düzenleme oyunlarından biri olarak kabul edilen Battle City, strateji oyunuydu. 1985 yılında piyasaya sürülen oyun yeni nesil platformlar için de yeniden düzenlendi.

GALAXIAN

GALAXİAN

1979 yılında piyasaya sürülen Galaxian, birçok kişinin unutulmaz atari oyunları listesinde yer aldı. Oyunda ekranın alt kısmında bulunan bir yıldız gemisini kontrol ederek “Galaxian” adı verilen uzaylıları yok etmeye çalışılıyordu.

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