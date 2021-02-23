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Bir oturuşta bir paket bitirilen ay çekirdeğinin inanılmaz faydaları! Cinsel organa kan akışı sağlayarak...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.02.2021 12:07 | Son Güncelleme:
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Sağlıklı yağlar, faydalı bitki bileşikleri ve çeşitli vitamin ve mineraller açısından zengin olan ay çekirdeği, kalp hastalığı ve diyabet gibi sağlık sorunları riskini azaltmaya yardımcı olur. Gelin bir oturuşta neredeyse bir paket bitirilen ay çekirdeğinin faydalarına ve kalori kontrolünü sağlamamız açısından nasıl tüketmemiz gerektiğine bakalım.

Ay çekirdeğinin özellikle çinko içeriği çok yüksek olduğu için, bağışıklık sistemi üzerine çok olumlu etkileri vardır. Güçlendirir, enerji verir. Çok iyi de bir lif kaynağıdır, bağırsaklarla iyi anlaşır. Kabızlık şikayeti olanlar tüketebilirler.

Ama ayçekirdeğinin bağımlılık yapan bir tarafı vardır. O yüzden tüketim kontrolünü sağlamak diğer kuruyemişlere göre daha zor olur. Bir avuç ayçekirdeği 100 kalori civarındadır. Genelde akşam televizyon karşısında yemekten sonra tüketilir. Bu nedenle kilo aldırabilir. Gündüz saatlerinde tüketildiğinde ve miktarı bir avucu geçmediği takdirde olumlu faydalarından yararlanabilirsiniz.

AY ÇEKİRDEĞİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Araştırmalar, ay çekirdeği tüketimini, yüksek tansiyon veya kalp hastalığı gibi hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmak da dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararına bağlamaktadır. Ayrıca bağışıklık sisteminizi destekleyebilecek ve enerji seviyenizi artırabilecek besinler içerirler.

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İLTİHABI AZALTIR

Kısa süreli veya kronik iltihabı olanlar için ay çekirdekleri antienflamatuar faydalar sağlayabilir. Ayçekirdeği, iltihabı azaltabilen E vitamini, flavonoidler ve diğer bitki bileşikleri içerir. Bir çalışma, her hafta beş kez veya daha fazla çekirdek tüketmenin, daha düşük inflamasyon seviyelerine neden olduğunu ve bunun da birkaç kronik hastalık için risk faktörlerini azalttığını buldu.

KALBE İYİ GELİR

Ay çekirdeği, çoklu doymamış yağ ve tekli doymamış yağ gibi "sağlıklı" yağlar açısından zengindir. Ay çekirdeğinin dörtte üçü bir porsiyon 14 gram yağ içerir. Araştırmalar, ay çekirdeği de dahil olmak üzere tohum tüketiminin daha düşük kardiyovasküler hastalık, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon oranlarıyla bağlantılı olduğunu buldu.

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BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Ay çekirdeği, bağışıklık sisteminizi destekleyebilecek ve virüslerle savaşma yeteneğinizi artırabilecek birçok vitamin ve mineral kaynağıdır. Bunlar hem çinko hem de selenyum içerir. Çinko, bağışıklık sisteminde hayati bir rol oynar ve vücudun bağışıklık hücrelerini korumasına ve geliştirmesine yardımcı olur. Selenyum ayrıca iltihaplanmayı azaltmada, enfeksiyonla savaşmada ve bağışıklığı artırmada rol oynar.

CİNSEL ORGANA KAN AKIŞI SAĞLAR

Tıpkı ceviz ve yer fıstığı gibi ay çekirdeği de ereksiyon bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan arginin içerir. Penisteki kan damarlarının etrafındaki kasları gevşeterek kan akışının artmasını sağlayabilir.

ENERJİYİ ARTIRIR

Ay çekirdeğindeki yüksek protein seviyeleri enerji seviyenizi artırmanıza yardımcı olurken, B vitamini ve selenyum gibi diğer besinler enerjinizi korumanıza yardımcı olabilir. Ayçiçeği tohumlarında bulunan B1 vitamini (tiamin olarak da bilinir), yiyecekleri enerjiye dönüştürmenize yardımcı olabilir ve bu da sizi gün boyunca aktif tutabilir. Selenyum kan akışını artırabilir ve vücudunuza daha fazla oksijen verebilir.

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KAN ŞEKERİ VE DİYABETTEKİ ETKİSİ

Ayçiçeği tohumlarının kan şekeri ve tip 2 diyabet üzerindeki etkileri birkaç çalışmada test edilmiş ve umut verici görünmektedir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte yine yapılan araştırmalar, sağlıklı bir diyetin parçası olarak günde 30 gram ay çekirdeği yiyen kişilerin, tek başına sağlıklı bir diyetle karşılaştırıldığında, altı ay içinde açlık kan şekerini yaklaşık % 10 azaltabileceğini göstermektedir.

Araştırmalar ayrıca ekmek gibi yiyeceklere ayçiçeği çekirdeği eklemenin karbonhidratın kan şekeriniz üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Tohumların proteini ve yağı, midenizin boşaltma hızını yavaşlatarak karbonhidratlardan daha kademeli bir şeker salınımına izin verir.

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CİLT İÇİN MÜKEMMEL

Hepimiz güzel bir cilt için yarışıyoruz. Ay çekirdeği, berrak ve ışıltılı bir cilt için yemeniz gereken yiyecek olabilir. Tohumlar, linolenik, oleik ve palmitik asit gibi, kolajen ve elastin oluşumuna yardımcı olan ve cilt dokularına pürüzsüzlük sağlayan temel yağ asitleri ile doludur.

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