Bir oturuşta bir paket bitirilen ay çekirdeğinin inanılmaz faydaları! Cinsel organa kan akışı sağlayarak...

Ay çekirdeğinin özellikle çinko içeriği çok yüksek olduğu için, bağışıklık sistemi üzerine çok olumlu etkileri vardır. Güçlendirir, enerji verir. Çok iyi de bir lif kaynağıdır, bağırsaklarla iyi anlaşır. Kabızlık şikayeti olanlar tüketebilirler.
Ama ayçekirdeğinin bağımlılık yapan bir tarafı vardır. O yüzden tüketim kontrolünü sağlamak diğer kuruyemişlere göre daha zor olur. Bir avuç ayçekirdeği 100 kalori civarındadır. Genelde akşam televizyon karşısında yemekten sonra tüketilir. Bu nedenle kilo aldırabilir. Gündüz saatlerinde tüketildiğinde ve miktarı bir avucu geçmediği takdirde olumlu faydalarından yararlanabilirsiniz.
Araştırmalar, ay çekirdeği tüketimini, yüksek tansiyon veya kalp hastalığı gibi hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmak da dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararına bağlamaktadır. Ayrıca bağışıklık sisteminizi destekleyebilecek ve enerji seviyenizi artırabilecek besinler içerirler.
Kısa süreli veya kronik iltihabı olanlar için ay çekirdekleri antienflamatuar faydalar sağlayabilir. Ayçekirdeği, iltihabı azaltabilen E vitamini, flavonoidler ve diğer bitki bileşikleri içerir. Bir çalışma, her hafta beş kez veya daha fazla çekirdek tüketmenin, daha düşük inflamasyon seviyelerine neden olduğunu ve bunun da birkaç kronik hastalık için risk faktörlerini azalttığını buldu.
Ay çekirdeği, çoklu doymamış yağ ve tekli doymamış yağ gibi "sağlıklı" yağlar açısından zengindir. Ay çekirdeğinin dörtte üçü bir porsiyon 14 gram yağ içerir. Araştırmalar, ay çekirdeği de dahil olmak üzere tohum tüketiminin daha düşük kardiyovasküler hastalık, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon oranlarıyla bağlantılı olduğunu buldu.
Ay çekirdeği, bağışıklık sisteminizi destekleyebilecek ve virüslerle savaşma yeteneğinizi artırabilecek birçok vitamin ve mineral kaynağıdır. Bunlar hem çinko hem de selenyum içerir. Çinko, bağışıklık sisteminde hayati bir rol oynar ve vücudun bağışıklık hücrelerini korumasına ve geliştirmesine yardımcı olur. Selenyum ayrıca iltihaplanmayı azaltmada, enfeksiyonla savaşmada ve bağışıklığı artırmada rol oynar.
Tıpkı ceviz ve yer fıstığı gibi ay çekirdeği de ereksiyon bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan arginin içerir. Penisteki kan damarlarının etrafındaki kasları gevşeterek kan akışının artmasını sağlayabilir.
Ay çekirdeğindeki yüksek protein seviyeleri enerji seviyenizi artırmanıza yardımcı olurken, B vitamini ve selenyum gibi diğer besinler enerjinizi korumanıza yardımcı olabilir. Ayçiçeği tohumlarında bulunan B1 vitamini (tiamin olarak da bilinir), yiyecekleri enerjiye dönüştürmenize yardımcı olabilir ve bu da sizi gün boyunca aktif tutabilir. Selenyum kan akışını artırabilir ve vücudunuza daha fazla oksijen verebilir.
Ayçiçeği tohumlarının kan şekeri ve tip 2 diyabet üzerindeki etkileri birkaç çalışmada test edilmiş ve umut verici görünmektedir, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte yine yapılan araştırmalar, sağlıklı bir diyetin parçası olarak günde 30 gram ay çekirdeği yiyen kişilerin, tek başına sağlıklı bir diyetle karşılaştırıldığında, altı ay içinde açlık kan şekerini yaklaşık % 10 azaltabileceğini göstermektedir.
Araştırmalar ayrıca ekmek gibi yiyeceklere ayçiçeği çekirdeği eklemenin karbonhidratın kan şekeriniz üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. Tohumların proteini ve yağı, midenizin boşaltma hızını yavaşlatarak karbonhidratlardan daha kademeli bir şeker salınımına izin verir.
Hepimiz güzel bir cilt için yarışıyoruz. Ay çekirdeği, berrak ve ışıltılı bir cilt için yemeniz gereken yiyecek olabilir. Tohumlar, linolenik, oleik ve palmitik asit gibi, kolajen ve elastin oluşumuna yardımcı olan ve cilt dokularına pürüzsüzlük sağlayan temel yağ asitleri ile doludur.
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