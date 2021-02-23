Bir oturuşta bir paket bitirilen ay çekirdeğinin inanılmaz faydaları! Cinsel organa kan akışı sağlayarak...

Ay çekirdeğinin özellikle çinko içeriği çok yüksek olduğu için, bağışıklık sistemi üzerine çok olumlu etkileri vardır. Güçlendirir, enerji verir. Çok iyi de bir lif kaynağıdır, bağırsaklarla iyi anlaşır. Kabızlık şikayeti olanlar tüketebilirler.

Ama ayçekirdeğinin bağımlılık yapan bir tarafı vardır. O yüzden tüketim kontrolünü sağlamak diğer kuruyemişlere göre daha zor olur. Bir avuç ayçekirdeği 100 kalori civarındadır. Genelde akşam televizyon karşısında yemekten sonra tüketilir. Bu nedenle kilo aldırabilir. Gündüz saatlerinde tüketildiğinde ve miktarı bir avucu geçmediği takdirde olumlu faydalarından yararlanabilirsiniz.

AY ÇEKİRDEĞİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Araştırmalar, ay çekirdeği tüketimini, yüksek tansiyon veya kalp hastalığı gibi hastalıklara yakalanma riskinizi azaltmak da dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararına bağlamaktadır. Ayrıca bağışıklık sisteminizi destekleyebilecek ve enerji seviyenizi artırabilecek besinler içerirler.

İLTİHABI AZALTIR

Kısa süreli veya kronik iltihabı olanlar için ay çekirdekleri antienflamatuar faydalar sağlayabilir. Ayçekirdeği, iltihabı azaltabilen E vitamini, flavonoidler ve diğer bitki bileşikleri içerir. Bir çalışma, her hafta beş kez veya daha fazla çekirdek tüketmenin, daha düşük inflamasyon seviyelerine neden olduğunu ve bunun da birkaç kronik hastalık için risk faktörlerini azalttığını buldu.