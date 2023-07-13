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  4. 'Bir Şansım Olsa'nın sunucusu Ahu Sungur'dan bir ilk! Eşine poz verdi

'Bir Şansım Olsa'nın sunucusu Ahu Sungur'dan bir ilk! Eşine poz verdi

13.07.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşanmış gerçek hikayelerin konu edildiği "Bir Şansım Olsa", programın sunucusu Ahu Sungur eşiyle tatile çıktı. Zaman zaman gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken Sungur ilk kez bikinili pozunu paylaşınca gündem oldu.

Oyuncu Suat Sungur ile 2002 yılında dünyaevine giren Ahu Sungur sosyal medya yorumlarıyla dikkat çeken bir isim.

Usta oyuncu Ahu Sungur, Star Tv'de yayınlanan programı Bir Şansım Olsa'nın kısa ekran tatilini fırsat bilip ailesiyle tatile çıktı.

Ahu Sungur ilk kez tatilinden bikinili paylaşım yaptı. Eşi Suat Sungur'a pozlar veren güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.

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42 yaşındaki oyuncuya "Gençlere taş çıkartır" yorumları geldi.

Ekran Alıntısı

Ahu Sungur geçtiğimiz aylarda şu paylaşımıyla dikkat çekmişti: "Bir kişi 'Eşini (Suat Sungur) yolda bir kadınla yürürken gördüm. Koyu renk saçlı bir kadının elinden tutuyordu. Kocan seni aldatıyor' diye mesaj attı. Saçlarımı boyattım, yani o kişi bendim. Kocam beni benimle aldatıyor."

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