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Bir Şarkısın Sen'in Şebnem'i son haliyle şaşırttı! İddialı pozlarına yorum yağdı

13.01.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un üstlendiği Bir Şarkısın Sen programı, birçok yetenekli çocuğa sahneye çıkma fırsatı tanımıştı. Kendine has sesiyle kulakların pasını silen minik yarışmacı Şebnem Keskin son haliyle çok şaşırttı.

Bir Şarkısın Sen'in Şebnem'i son haliyle şaşırttı! İddialı pozlarına yorum yağdı

2009-2012 yılları arasında yayınlanan Bir Şarkısın Sen programıyla hafızalarda yer edinen Şebnem Keskin'e bir de şimdi bakın. Güzeller güzeli bir genç kız oldu...

Güçlü sesiyle Bir Şarkısın Sen yarışmasının efsane isimleri arasında yer alan Şebnem Keskin, Funda Arar ve Zerrin Özer gibi isimlerle düet yapmıştı.

Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Görenin ağzı açık kaldı

Şimdilerde müzik kariyerine devam eden minik yetenek, yıllar içindeki değişimiyle 'yok artık' dedirtti.

Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Görenin ağzı açık kaldı

Mersin'den İstanbul'a taşınan 27 yaşındaki yıldız, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu.

Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Şebnem Keskin, geçtiğimiz yıl Gitme Anne adında bir şarkı çıkarmıştı.

Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Sosyal medyada aktif olan Şebnem Keskin'in son haline ''Bu güzellik gerçek mi?'' ve ''Şebnem ne ara büyüdün böyle'' gibi yorumlar yapılıyor.

Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Görenin ağzı açık kaldı

Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu

Bir Şarkısın Sen'in minik Şebnem'i son haliyle 'yok artık' dedirtti! Güzeller güzeli bir genç kız oldu


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