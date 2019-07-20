Bir set aşkı daha gerçek oldu!

Yapımcılığını, ÖK Yapım adına Ömer Kaya'nın yaptığı, yönetmenliğini Mahmut Kaptan'ın yaptığı "Muhteşem Üçlü" filminin başrollerini Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras, Kemal Zeydan ve Yavuz Topoyan paylaşıyor.

Filmde Yavuz karakterinin canlandıran Deniz Gürzumar sevgilisi rolünü oynayan Bengi İdil Uras'a gönlünü kaptırdı. Film çekimlerinin tamamlanmasının ardından çift Bodrum tatiline çıktı. İkili tatil fotoğraflarını ise Instagram hesabından paylaştı.



