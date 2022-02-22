Bir sosla iki çeşit tost yapın: Tuzlu ve tatlı tava tostu tarifi

Tost makinesinin bulunmadığı öğrenci evlerinde ya da tost makinesi bozuk olduğunda kolay bir şekilde tostunuzu yapıp, tüketebilirsiniz. Hazırlayacağınız yumurtalı ve sütlü karışımla beraber çıtır çıtır, aşırı lezzetli bir tost tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem pratik hem daha lezzetli diyebileceğimiz bu tostun sırrı sosunda! Üstelik aynı sosla tuzlu ve tatlı tost hazırlayabilirsiniz. Çok beğeneceğinizi düşündüğümüz tavada tost tarifine birlikte bakalım...

TAVADA TOST TARİFİ

MALZEMELER

1 yumurta

1 çay kaşığı pul biber

Karabiber

Tuz

Yarım çay bardağı süt

4 dilim tam buğdaylı tost ekmeği

2 dilim hindi füme

4 dilim kaşar peyniri

2 dilim cheddar peyniri

Ketçap

Mayonez

SERVİS İÇİN

Domates, salatalık söğüş, kornişon

HAZIRLANIŞI

Geniş bir yemek tabağının içerisine yumurtayı kırın.

Yumurtayı çırpma teli yardımıyla güzel bir şekilde çırpın.

Çırptığınız yumurtanın içerisine sütü ilave edip, sosun homojen bir kıvamda karışmasını sağlayın.

Yumurtalı ve sütlü karışımın içerisine bir çimdik tuz, pul biber ve karabiberi göz kararı ilave edip bekletin.

Tost ekmeğinin arasına koyacağınız kaşar peyniri, hindi füme ve cheddar peynirlerini hazırlayın.

Büyük boy teflon tavayı ya da granit tavanızı ocağa alın.

Ocağınızın altını açın ve tavayı ısıtın.

Isınan tavaya tereyağını atıp eritin.

Tost ekmeklerini dikkatli bir şekilde yumurtalı sütlü sosa bulayın.

Tereyağı erittiğiniz tavada tost ekmeklerini arkalı önlü kızartın.

Yeteri kadar kızarttığınız tost ekmeklerinin arasına sırayla malzemeleri koyup birbirinin üzerine kapatın.

Tavanın ve ekmeklerin sıcaklığıyla tostun içindeki peynirlerin erimesi için tavanın kapağını kapatıp 1 dakika sonra ocağı söndürün.

Tavanın ağzı kapalı olacak şekilde 3 dakika daha bekletin.

Çıkardığınız tostları servis tabağına alıp çapraz şekilde kesin.

İçini açarak dilediğiniz kadar ketçap mayonez ekleyin.

Dilediğiniz miktarda domates ve salatalığı yıkayın.

Kabuklarını soyduğunuz domates ve salatalığı söğüş halde dilimleyin.

Tabağın kenarına dizin ve tostunuzu afiyetle tüketin.

TATLI TAVA TOSTU İÇİN

Aynı tarifle tatlı bir tost da yapabilirsiniz.

Hazırladığınız sosun içerisine baharat ve tuz atmadan ekmekleri kızartın.

Tost ekmeklerinin iç kısmına ise kahvaltılık çikolata sürüp, muz dilimleriyle kaplayın.



