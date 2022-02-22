YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Bir sosla iki çeşit tost yapın: Tuzlu ve tatlı tava tostu tarifi

Bir sosla iki çeşit tost yapın: Tuzlu ve tatlı tava tostu tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akşamları geç saatte aniden acıktığınızda ya da sabah kahvaltılarının en sevilen, doyurucu lezzeti kesinlikle tost! Genelde evde bulunan salam, sosis, kaşar ya da sucuk gibi malzemelerle pratik şekilde hazırlanan tost için makineye ihtiyaç duyuluyor. Fakat makineniz yoksa da hiç düşünmeyin. Tostu tavada da pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

Bir sosla iki çeşit tost yapın: Tuzlu ve tatlı tava tostu tarifi

Tost makinesinin bulunmadığı öğrenci evlerinde ya da tost makinesi bozuk olduğunda kolay bir şekilde tostunuzu yapıp, tüketebilirsiniz. Hazırlayacağınız yumurtalı ve sütlü karışımla beraber çıtır çıtır, aşırı lezzetli bir tost tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem pratik hem daha lezzetli diyebileceğimiz bu tostun sırrı sosunda! Üstelik aynı sosla tuzlu ve tatlı tost hazırlayabilirsiniz. Çok beğeneceğinizi düşündüğümüz tavada tost tarifine birlikte bakalım...

TAVADA TOST TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • Karabiber

  • Tuz

  • Yarım çay bardağı süt

  • 4 dilim tam buğdaylı tost ekmeği

  • 2 dilim hindi füme

  • 4 dilim kaşar peyniri

  • 2 dilim cheddar peyniri

  • Ketçap

  • Mayonez

SERVİS İÇİN

  • Domates, salatalık söğüş, kornişon

HAZIRLANIŞI

  • Geniş bir yemek tabağının içerisine yumurtayı kırın.

  • Yumurtayı çırpma teli yardımıyla güzel bir şekilde çırpın.

  • Çırptığınız yumurtanın içerisine sütü ilave edip, sosun homojen bir kıvamda karışmasını sağlayın.

  • Yumurtalı ve sütlü karışımın içerisine bir çimdik tuz, pul biber ve karabiberi göz kararı ilave edip bekletin.

  • Tost ekmeğinin arasına koyacağınız kaşar peyniri, hindi füme ve cheddar peynirlerini hazırlayın.

  • Büyük boy teflon tavayı ya da granit tavanızı ocağa alın.

  • Ocağınızın altını açın ve tavayı ısıtın.

  • Isınan tavaya tereyağını atıp eritin.

  • Tost ekmeklerini dikkatli bir şekilde yumurtalı sütlü sosa bulayın.

  • Tereyağı erittiğiniz tavada tost ekmeklerini arkalı önlü kızartın.

  • Yeteri kadar kızarttığınız tost ekmeklerinin arasına sırayla malzemeleri koyup birbirinin üzerine kapatın.

  • Tavanın ve ekmeklerin sıcaklığıyla tostun içindeki peynirlerin erimesi için tavanın kapağını kapatıp 1 dakika sonra ocağı söndürün.

  • Tavanın ağzı kapalı olacak şekilde 3 dakika daha bekletin.

  • Çıkardığınız tostları servis tabağına alıp çapraz şekilde kesin.

  • İçini açarak dilediğiniz kadar ketçap mayonez ekleyin.

  • Dilediğiniz miktarda domates ve salatalığı yıkayın.

  • Kabuklarını soyduğunuz domates ve salatalığı söğüş halde dilimleyin.

  • Tabağın kenarına dizin ve tostunuzu afiyetle tüketin.

TATLI TAVA TOSTU İÇİN

  • Aynı tarifle tatlı bir tost da yapabilirsiniz.

  • Hazırladığınız sosun içerisine baharat ve tuz atmadan ekmekleri kızartın.

  • Tost ekmeklerinin iç kısmına ise kahvaltılık çikolata sürüp, muz dilimleriyle kaplayın.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bal kabağı ile sadece tatlı mı yapılır sanıyorsunuz?Bal kabağı ile sadece tatlı mı yapılır sanıyorsunuz?
Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...Sarmasını yapacaksanız püf noktasına dikkat! Eğer üzerine bastırdığınızda...
Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifiFırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

İmajını değiştirdi! Kimse beğenmedi

Ağır sözler! İşte mahkemenin kararı

Ağır sözler! İşte mahkemenin kararı

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

İlginizi Çekebilir

Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...

Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Paylaşıma bomba yorum! "Fenomen olmak..."

Paylaşıma bomba yorum! "Fenomen olmak..."

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.