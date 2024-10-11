Bir süredir ekranlardan uzaktı! Melisa Sözen o dizi ile anlaştı! Yeni partneri ise belli oldu

Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, Muhteşem Yüzyıl, Hayat Şarkısı, Alef, Kırmızı Oda ve Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Melisa Sözen bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.

Yeni projesi büyük bir merakla beklenen Melisa Sözen'in yeni adresi belli oldu. Melisa Sözen “Fer” dizisiyle anlaşmaya vardı.

PARTNERİ BAKIN KİMMİŞ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melisa Sözen’in başrolünü oynayacağı dizideki partneri de belli oldu. Ertan Saban, “Fer” dizisiyle anlaştı. Ünlü aktör dizide Şadi Ulusoy adlı bir kozmetik şirketi sahibi iş insanı rolüne hayat verecek.

BKM imzalı dizinin senaryosunu ünlü oyuncu Devin Özgür Çınar kaleme alıyor. GAİN'de izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda ise Türkan Derya oturuyor.