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Bir süredir ekranlardan uzaktı! Melisa Sözen o dizi ile anlaştı! Yeni partneri ise belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.10.2024 15:04
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Son olarak Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? dizisi ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Sözen bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı. Güzel oyuncunun yeni adresi belli oldu. Melisa Sözen “Fer” dizisiyle anlaşmaya vardı. Ünlü ismin yeni partneri bakın kim oldu...

Bir süredir ekranlardan uzaktı! Melisa Sözen o dizi ile anlaştı! Yeni partneri ise belli oldu

Asmalı Konak, Çemberimde Gül Oya, Muhteşem Yüzyıl, Hayat Şarkısı, Alef, Kırmızı Oda ve Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Melisa Sözen bir süredir ekranlardan uzak kalmıştı.

Yeni projesi büyük bir merakla beklenen Melisa Sözen'in yeni adresi belli oldu. Melisa Sözen “Fer” dizisiyle anlaşmaya vardı.

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PARTNERİ BAKIN KİMMİŞ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melisa Sözen’in başrolünü oynayacağı dizideki partneri de belli oldu. Ertan Saban, “Fer” dizisiyle anlaştı. Ünlü aktör dizide Şadi Ulusoy adlı bir kozmetik şirketi sahibi iş insanı rolüne hayat verecek.

Ertan Saban

BKM imzalı dizinin senaryosunu ünlü oyuncu Devin Özgür Çınar kaleme alıyor. GAİN'de izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yönetmen koltuğunda ise Türkan Derya oturuyor.

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Melisa Sözen ertan saban
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