Bir türlü kilo veremiyorsanız sabahları aç karna tüketebileceğiniz bu 3 muhteşem tarifle tanışmalısınız!

Bu yazılanları bildiğiniz halde "İnsan gözünü açar açmaz uğraş ve emek isteyen, hazırlanması uzun süren tariflerle boğuşmak istemiyor." diyorsanız sizin için hazırladığımız lezzetli, metabolizma hızlandırıcı ve pratik tarifleri mutlaka denemelisiniz.

ENFES KURU MEYVE KARIŞIMI

Malzemeler:

2 kuru kayısı

2 kuru incir

2 kuru erik

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı su

Yapılışı ve Faydaları:

Kuru meyvelerinizi küçük küçük dilimledikten sonra bir çay bardağı su ile kaynatıyorsunuz ve meyveleriniz yumuşadıktan sonra keten tohumu yağı ve zeytin yağı eşliğinde blenderdan geçiriyorsunuz.

Karışımın hazırlanması işte bu kadar basit, üstelik buzdolabında tam 3 gün saklayabilirsiniz.

Bu karışımı her sabah 2 bardak su eşliğinde 1 yemek kaşığı ölçeğinde tüketirseniz, metabolizmanızın gözle görülür şekilde hızlandığını keşfedeceksiniz.

ELMALI SMOOTHIE TARİFİ

Malzemeler:

1/2 su bardağı az yağlı veya yağsız süt

1/3 su bardağı yoğurt

Bir avuç badem

Bir çay kaşığı bal

1 büyük elma

Yapılışı ve Faydaları:

Zorlu bir tarif geliyor! Tüm bu malzemeleri blenderdan geçirmeniz yeterli.

İsteğe bağlı olarak tarçın da ekleyebilirsiniz. Hem lezzet verir hem de tarçın tek başına bir metabolizma hızlandırıcıdır.

Bu tarif güzel bir protein kaynağı olduğu gibi elma lifçe zengin bir meyve olduğundan tokluk sürenizi uzatır ve böylece kilo vermenizi birçok yönden destekler.

YOĞURTLU KARIŞIM

Malzemeler:

1 kase yoğurt

1 tatlı kaşığı toz haline getirilmiş keten tohumu

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı toz haline getirilmiş kekik

1 çay kaşığı toz karabiber (karabiber alerjiniz varsa kullanmanız şart değil)

Yapılışı ve Faydaları: