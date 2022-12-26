Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Bir ülke bu dolandırıcılık olayını konuşuyor! Tam 1 ay boyunca istasyondaki trenleri saydırdılar

Bir ülke bu dolandırıcılık olayını konuşuyor! Tam 1 ay boyunca istasyondaki trenleri saydırdılar

26.12.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da filmleri aratmayan bir dolandırıcılık hikayesi yaşandı. Demiryollarında iş için eğitim aldıklarına inandırılan mağdurlar, 1 ay boyunca istasyona gelen trenleri saydı. Eğitim sonrası işe yerleştirileceklerini sanan ve sözde eğitim için ödeme yapan 28 kişi dolandırıldı. Mağdurlar, dolandırıcılara toplamda 2,4 milyon rupi kaptırdı. İşte akıllara durgunluk veren habere ilişkin detaylar....

Bir ülke bu dolandırıcılık olayını konuşuyor! Tam 1 ay boyunca istasyondaki trenleri saydırdılar

Hindistan'da dolandırıcılar, yaklaşık 28 kişiyi Hindistan Demiryollarında iş vaadiyle kandırarak, 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saydırdılar. Dolandırıcılar, kurbanlardan toplam 2,4 milyon rupi para topladı.

Hindistan'da tren dolandırıcılığı ülkenin gündemine oturdu. Dolandırıcılar, yaklaşık 28 kişiyi Hindistan Demiryollarında iş vaadiyle kandırdı.

Böyle dolandırıcılık görülmedi! Ünlü yorumcunun sesini taklit edip... Böyle dolandırıcılık görülmedi! Ünlü yorumcunun sesini taklit edip...

Demiryollarında iş için eğitim aldıklarına inandırılan kurbanlar, 1 ay boyunca istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saydılar.
Hindistan basınında yer alan haberlerde, kurbanların her birinin dolandırıcılara işi alabilmek için kişi başı 200 bin rupi olmak üzere toplamda 2,4 milyon rupi kaptırdığı aktarıldı.

p1

Kurbanların Güney Tamil Nadu eyaletinden erkeklerden oluştuğu ifade edilen haberlerde, dolandırıcıların kurbanlardan 1 ay boyunca her gün 8 saat Delhi'deki ana tren istasyonunun farklı peronlarında durmalarını ve istasyona giriş-çıkış yapan trenleri saymalarını istedikleri aktarıldı.

Haberlerde, dolandırıcıların kurbanların bilet denetçisi, trafik asistanı veya katip olarak işe alınacaklarını vaat ettikleri ifade edildi.

"KOMŞUMUZUN İYİ BİR ARKADAŞIYDI"

Kurbanlardan biri yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisinden sonra ailesini geçindirmenin yollarını aradığını belirterek, "Eğitim için Delhi'ye gittik. Tek yapmamız gereken trenleri saymaktı. Faaliyet konusunda şüpheliydik ama sanık komşumuzun iyi bir arkadaşıydı. Şimdi utanıyorum" dedi.

p2

Polisin söz konusu dolandırıcılığı geçtiğimiz kasım ayında soruşturmaya başladığı ancak olayın kamuoyuna yeni açıklandığı ifade edildi.

14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor 14 kadınla aynı anda evlendi! Hepsi kendisini tek zannediyor

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Haydarabad kentinde Mart 2021'de demiryolları tarafından işe alınacakları vaadiyle yaklaşık 100 kişiyi dolandıran 2 kişi tutuklanmıştı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göğüsleri başına bela oldu! Çocuğunun okulunda olay olduGöğüsleri başına bela oldu! Çocuğunun okulunda olay oldu
Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...Arkası dönükken olanlar oldu! Sevgilisi ve arkadaşı...
Korkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadıKorkutan görüntüler! Cesetleri kaldırmaya bile zamanları olmadı
Anahtar Kelimeler:
Hindistan tren dolandırıcı

En Çok Okunan Trend Haberler

Kapağını açtığı pet şişe saniyeler içinde dondu

Kapağını açtığı pet şişe saniyeler içinde dondu

Sokak ortasında uluorta! Cinsel ilişkiye girip kayboldular

Sokak ortasında uluorta! Cinsel ilişkiye girip kayboldular

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Uzun tabut kuyrukları oluştu! Sıranın sonu gözükmedi

Uzun tabut kuyrukları oluştu! Sıranın sonu gözükmedi

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Erotik fotoğraflarıyla servet kazanıyor! ''Kolay değil...''

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Kaliteli, konforlu, dayanıklı! 2022'nin en gözde erkek ayakkabı modellerine bakmadan geçmeyin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.