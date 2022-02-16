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Hindistan’da 14 farklı kadınla evlenen adam, dolandırıcılık suçundan tutuklandı

16.02.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Odisha eyaletinde yaşayan 64 yaşındaki Bibhu Prakash Swain isimli bir adam, 2002-2020 yılları arasında ülkenin farklı eyaletlerini gezerek aynı anda 14 kadınla evlendi. Çok eşliliğe karşı katı yaptırımları olan Hindistan’da Swain’in son eşinin durumu anlayarak şikayetçi olması üzerine Hint Kazanova lakaplı şahıs, yakalanarak tutuklandı.

Hindistan’da 14 farklı kadınla evlenen adam, dolandırıcılık suçundan tutuklandı

Hindistan’ın Odisha eyaletinde yaşayan 64 yaşındaki Bibhu Prakash Swain isimli bir adam, tam 8 yıl boyunca kadınları evlenerek dolandırdı. 7 farklı eyalette yaşayan 14 kadınla evlendiği ortaya çıkan adamın düğünden sonra paraları alarak kayıplara karıştığı bildirildi. Son eşinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri Swain’i yakalamayı başardı. Polis, Swain'i çok eşliliği suç kabul eden Evlilik Kanunu'nun 494. maddesini ihlal, dolandırıcılık ve sahtecilikle suçladı.

“EVLİLİK SİTELERİNDEN BULUYOR”

Yerel basında çıkan haberlere göre kadınların hiçbiri birbirlerinden haberdar değildi ve hepsi kendisinin tek olduğunu düşünüyordu. Swain hakkında daha fazla detay paylaşan Bhubaneshwar Emniyeti Komiser Yardımcısı Umashankar Dash, "Sanıklar evlilik sitelerinde kadınları hedef alıyor, onlarla evleniyor ve sonra paralarıyla kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Evlilik sitelerinde hedef olan kadınlardan çoğunun ya geç evlendikleri ya da boşandıklarını söyleyen Dash, "Bu kadın profilleri, yüksek eğitimli olduklarını ve çeşitli hükümet ve özel sektör kuruluşlarında önemli görevlerde olduklarını söylüyorlar" dedi.

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14. EŞİ ŞİKAYET EDİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

2021 yılında Swain hakkında şikayetlerin gelmeye başladığını ifade eden polis ekipleri, 14. eşin diğer evlilikleri öğrenmesinden sonra araştırmalarını derinleştirdiğini söyledi. Swain ile 2018'de Delhi'de evlenen ve öğretmenlik yaptığı belirtilen kadının, şikayeti diğer eşleri de harekete getirdi. Dolandırıcının kendisini eşlerine doktor, avukat, öğretmen gibi tanıttığı anlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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