Bir ülke bu skandalı konuşuyor: Öğretmen para verip 11 yaşındaki öğrencisine tecavüz etti! İğrenç savunması mide bulandırdı

ABD’de bir öğretmen, küçük bir erkek öğrenciyi evine çağırarak defalarca istismar etti. Çocuğa para göndererek, çıplak fotoğraflar paylaşan kadın, suçunu kabul etti. Öğretmen, 40 yıla kadar hapisle karşı karşıya.

Çiğdem Sevinç

ABD'de 34 yaşındaki öğretmen Alley Bardfield, 11 yaşındaki erkek öğrencisini defalarca evine çağırarak cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu. Olayların, Bardfield’ın eşiyle birlikte yaşadığı evde gerçekleştiği belirtildi.

Mahkemeye sunulan delillere göre Bardfield, öğrenciye aylar boyunca bir mobil uygulama üzerinden 700 dolar gönderdi ve Snapchat üzerinden karşılıklı çıplak fotoğraflar paylaşıldı.

"PEŞİMİ BIRAKMADI”

Polis kamerası görüntülerinde Bardfield’ın tutuklandığı anlar yer aldı. Görüntülerde, polis memurunun "Neden çıplak fotoğraf gönderdin?" sorusuna Bardfield, “Sürekli istedi, peşimi bırakmadı,” cevabını veriyor. Ayrıca, olayların çocuğun başlattığını öne sürdü.

AİLE ŞÜPHELENİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay, çocuğun ailesinin davranışlarındaki değişiklikleri fark etmesiyle ortaya çıktı. Aile, oğullarının telefonunu incelediklerinde öğretmeniyle evde çekilmiş fotoğraflar ve mesajlar buldu. Çocuğun her şeyi itiraf etmesi üzerine aile hemen polise başvurdu. Ardından çocuk hastaneye götürülerek cinsel istismar kiti uygulandı.

İĞRENÇ DİYALOG

Polis, Bardfield’ı suçüstü yakalamak için aileyle iş birliği yaptı. Öğrenci, öğretmene “Seni seviyorum ve özlüyorum. Dönünce görüşürüz,” mesajını attı. Bardfield ise, “Her zaman gel, ben de seni seviyorum,” yanıtını verdi. Polis tarafından dinlenen bir telefon görüşmesinde Bardfield, tüplerinin bağlı olduğunu ve hamile kalamayacağını söyledi. Öğrencinin, tekrar birlikte olup olamayacaklarını sorması üzerine “Evet” yanıtını verdi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Mount Zion’daki bir okulda geçici öğretmen olarak çalışan Bardfield, "çocuğa karşı yırtıcı cinsel saldırı" suçunu kabul etti. Olayın okul dışında gerçekleştiği belirtilse de, Bardfield görevden alındı. Okul yönetimi, “Bu olay okulda yaşanmadı ancak öğrenci güvenliği bizim önceliğimizdir. Polisle iş birliği içindeyiz ve öğrencilerimize destek sunuyoruz,” açıklamasında bulundu.

Bardfield’in cezası 25 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak. Suçun yasal karşılığı 60 yıla kadar hapis olsa da, savcılık en fazla 40 yıl hapis cezası talep ediyor.

