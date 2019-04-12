Bir ülke 'penis krizi' yaşıyor! En az 500 erkek tedavi görüyor

Guardian’daki habere göre, doktorların bu konudaki kaygısını başkent Port Moresby’deki hastanede çalışan cerrah Akule Danlop dile getirdi.

Danlop, yüzlerce erkeğin silikon, bebe yağı, hindistan cevizi yağı ve zeytinyağ gibi maddeleri penislerine enjekte ettiğini belirterek, “Son iki yılda bizim hastaneye en az 500 kişi bu maddeleri zerk ettiği için geldi ve tedavi oldu” dedi.

Enjeksiyonlarda kullanılan maddelerin ciddi yan etkileri olduğuna dikkat çeken Danlop, bu kişilerde ağrılı ülser, peniste şişme, yanma ve ömür boyu sıkıntılı bir cinsel hayata neden olabileceğini belirtti.

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"Bazen geri dönülemeyecek hasarlar medyana geliyor” diyen Danlop, bazı hastaların ancak ameliyat ile kurtulacak duruma geldiğini ve ameliyatın ardından bu kişilerin çoğunun ereksiyon problemi yaşadıklarını söyledi.

Ağırlıklı olarak 18-40 yaş grubundaki erkekleri bu yola başvurduğunu anlatan Danlop, “Her sosyal seviyeden insan var; avukat da öğretmen de” diyerek sadece başkentte değil ülkenin dört bir yanındaki hastanelerde bu tür vakaların kaydedildiğini söyledi.