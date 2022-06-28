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Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Evinden 4 bin 600 adet insan kemiği çıktı, kurbanlarını yiyen seri katilin belgeseli yapılıyor

28.06.2022 00:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl yakalanan ve kurbanlarını yediğini itiraf eden seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis’in belgeseli yapılıyor. Yetkililer, katilin evinde devam eden incelemelerde şu ana kadar 4 bin 600 adet insan kemiği bulunduğunu açıkladı.

Bir ülkeyi ayağa kaldıran olay! Evinden 4 bin 600 adet insan kemiği çıktı, kurbanlarını yiyen seri katilin belgeseli yapılıyor

Meksika eyaletinin Atizapan şehrinde 18 Mayıs 2021 tarihinde yakalanan ve çoğunlukla kadınları hedef alan 73 yaşındaki seri katil Andres Filomeno Mendoza Celis’in evinde yapılan incelemede ele geçirilen insan kemiği sayısının 4 bin 600'e yükseldiği bildirildi. Kemiklerin 17 kadın, 1 yetişkin erkek ve 1 çocuğa ait olduğu tespit edilirken, yetkililer katilin 40 yılı aşkın süredir en az 30 kadını öldürdüğünden şüpheleniyor.

20 CİNAYETE İLİŞKİN SES KAYDI

Seri katilin evinde bugüne kadar yapılan incelemede kurbanlara ait kemiklerin yanı sıra kadın kıyafetleri, kadınlara ait kimlik kartları, kafa derileri, kafatasları, palalar ve oyma testeresinin yanı sıra zanlının işlediği düşünülen 20 cinayete ilişkin ses kaydına ulaşılmıştı.

KURBANLARINI YEDİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Mesleği kasap olan ve tutuklanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede kurbanlarını yediğini itiraf eden seri katilin kurbanlarının etlerini komşularına da ikram ettiği ortaya çıktı. İşlediği kadın cinayetleri sebebiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan seri katil, daha sonraki bir duruşmada öldürdüğü kadınların etlerini komşularına da verdiğini itiraf etmişti.

BELGESELİ YAPILIYOR

Meksikalı yetkililer, seri katilin hikayesinin anlatılacağı bir dizi belgeselin yayınlanacağını duyurdu. Meksika Ulusal Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, “Canibal, Indignacion Total adlı diziyle ülkedeki toplumsal cinsiyete bağlı şiddet ve kadın cinayetleri hakkındaki farkındalığın artırılması hedefleniyor" denildi.

(İHA)

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