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Bir Zamanlar Çukurova 68. son bölüm final sahnesi izle! Kim vuruldu? Bir Zamanlar Çukurova 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

16.10.2020 01:53 | Son Güncelleme:
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ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 68. son bölümüyle ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova final sahnesinde ise silahlar çekildi. Oğlu Adnan'ı Demir'e bırakmamaya karar veren Yılmaz konağı bastı. Yılmaz herkesin önünde silahını çekerek Demir'in göğsüne dayadı. Ancak o sırada küçük Adnan'ın elinde silah olduğu görüldü. Patlayan silah sesi ise herkesi şoke etti. Peki Bir Zamanlar Çukurova 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 68. son bölüm final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 68. son bölümü 15 Ekim Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölüm final sahnesinde ise Demir ve Yılmaz arasında hesaplaşma yaşandı. Adnan için karşı karşıya gelen Yılmaz ve Demir arasında gerilim yaşanırken, patlayan bir silah sesi ise herkesi şoke etti.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 22 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 69. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar ve Gülten'e veda ederek hem sevinçle hem mutluluk gözyaşları içinde konaktan çıkan Züleyha, iki çocuğu ile heyecanla gelecek hayalleri kurmaya başladı. Ancak buluşma yerine varmadan, yolunu öyle biri keser ki adeta dili tutulur!

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HÜNKAR VE YILMAZ ARASINDA NE YAŞANIYOR?

Yılmaz, yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamaz. Geçmişin acılarını unutması o kadar kolay değildir. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar verir. Ancak bu hesaplaşma Hünkar'ı alevlerin içinde bırakacak bir olaya dönüşecektir. Fekeli ile Hünkar ise bu olanların ardından bir kez daha yine teselliyi birbirlerinde bulurlar. İki eski sevgili, çocuklarının aşka dair sınavlarından geçerken, eskide kalan ama eskimeyen sevdaları ile yaralarını sararlar.

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MÜJGAN VE BEHİCE, YILMAZ'IN ÇOCUKLARINI ALIP KAÇTIĞINI DÜŞÜNÜR!

Yılmaz, Kerem Ali'yi alıp evden çıkınca Behice durumdan şüphelenip durumu Müjgan'a bildirir. Hastanede, vekil başhekimliğinin ilk gününde, ilk icraat olarak Züleyha'nın adını taşıyan tabelayı söktüren Müjgan bu haber ile yine çıldırır! Ortalığı adeta yakıp yıkarak eve koşar! Fekeli de gelince Behice durumu iyice abartır, yangına körükle gider! Ancak hala ve yeğen ilk kez Fekeli'nin görmedikleri bir yüzünün görürler ve bu hareketleri için büyük tepki alırlar.

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DEMİR, ZÜLEYHA'DAN VAZGEÇEBİLECEK Mİ?

Sevda ile yaşamaya devam eden Demir, Züleyha'yı ve çocuklarını özlemektedir. Sevda ise, Demir'e yaşadıklarının aşk olmadığını anlatmaya çalışır. Demir, Sevda'nın sözleri ile derinden sarsılır. Ama aşkın yerini uzun zaman önce, bir savaşı kazanma hırsının aldığını kabullenmek istemez. Üstelik Hatip'i de kaybettikten sonra tek geçim kaynadığı Demir haline gelen Şermin'in onu duygularını ölçüp biçmek üzere yalnız bırakmaya hiç niyeti yoktur!

VE YILMAZ İLE ZÜLEYHA'NIN HİKAYESİNE SEVDA'DA DAHİL OLUR

Çukurova'da yine tüm olaylar birbiri ardında ortaya çıkacaktır. Sevda, Demir'e kol kanat germişken onu Züleyha'yı Hünkar gibi acımasızca sevmekle suçlar! Kulaktan kulağa haberler yayılırken ve dedikodu kazanları kaynarken, Züleyha da Hünkar'ın karşısına çıkacaktır! Üstelik aralarındaki ateşkes bitmiş olarak! Oysa kimse farkında değildir ama Şermin, yine herkesi birbirine düşürmüştür! Şermin'in aktardıkları ile olaylar birbiri ardına patlarken, tüm hesaplar görülmeye başlanacaktır. Bunca yıldır birbirlerini yok sayan iki kadın, Hünkar ve Sevda, şimdi bu imkansız aşk hikayesi için yan yana gelir! Sevda, Züleyha'nın hakkını savunmak için Hünkar ile karşılaşmayı göze alarak konağa gelir ve herkesi şaşkına çevirir!

GAFFUR'A YİNE TENZİL-İ RÜTBE! ARTIK RAŞİT İLE TAŞIMA YAPIYOR!

Hatip olayından sonra iyice dengesi şaşan Gaffur, bir de Büyük Hanım'ın Raşit'i işe almasına bozulunca, Saniye'nin gözüne iyi batmaya başlar. Artık işlerden kaytarmaması için Saniye, ona ve Raşit'e aynı işleri verir. Elbette Gaffur bu durumda bile olayı farklı anlatmaya devam eder.

YILMAZ VE DEMİR, ADNAN İÇİN BİR KEZ DAHA SİLAHLARINI ÇEKİYOR!

Küçük Adnan'ın etrafında bir kez daha alevlenen Yılmaz ve Demir arasındaki savaş, yine tüm cepheleri saracaktır. Yılmaz artık Adnan'ın babası olduğunu bildiğinden, oğlunu Demir'in yanında bırakmaya hiç niyetli değildir. Züleyha'nın aşkından sonra bir de Adnan için karşı karşıya gelen Yılmaz ve Demir, yine silahlarını çeker! Ve Çukurova'da bir kez daha silah sesi yankılanır!

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