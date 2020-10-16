Bir Zamanlar Çukurova 68. son bölüm final sahnesi izle! Kim vuruldu? Bir Zamanlar Çukurova 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 68. son bölümü 15 Ekim Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı dizinin son bölüm final sahnesinde ise Demir ve Yılmaz arasında hesaplaşma yaşandı. Adnan için karşı karşıya gelen Yılmaz ve Demir arasında gerilim yaşanırken, patlayan bir silah sesi ise herkesi şoke etti.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 69. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 22 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 69. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hünkar ve Gülten'e veda ederek hem sevinçle hem mutluluk gözyaşları içinde konaktan çıkan Züleyha, iki çocuğu ile heyecanla gelecek hayalleri kurmaya başladı. Ancak buluşma yerine varmadan, yolunu öyle biri keser ki adeta dili tutulur!

HÜNKAR VE YILMAZ ARASINDA NE YAŞANIYOR?

Yılmaz, yaptığı her şeye rağmen Hünkar'ın onlara yardım ettiğine ikna olamaz. Geçmişin acılarını unutması o kadar kolay değildir. Yılmaz, Hünkar'a hesap sormaya karar verir. Ancak bu hesaplaşma Hünkar'ı alevlerin içinde bırakacak bir olaya dönüşecektir. Fekeli ile Hünkar ise bu olanların ardından bir kez daha yine teselliyi birbirlerinde bulurlar. İki eski sevgili, çocuklarının aşka dair sınavlarından geçerken, eskide kalan ama eskimeyen sevdaları ile yaralarını sararlar.