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Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Öyle çok seviyorum ki seni"

03.06.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha'nın "Yuvamı bozmasına izin vermeyeceğim" sözlerini ifade ettiği duyuluyor. Demir'in ise Züleyha'ya aşkını haykırdığı görülüyor. İşte ayrıntılar...

Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Öyle çok seviyorum ki seni"

2018'de yayınlanmaya başlayan ve o tarihten beri seyirciler tarafından ilgi ile takip edilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizinin 99. bölümünde intikam planları yapıldığı görülüyor. Aynı zamanda Demir, Züleyha'ya olan aşkını ifade ediyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın 99. bölümünde neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 99. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI

Müjgan'ın ani ölümü Fikret ve Fekeli'yi derinden etkilemişti. Kerem Ali ise hem annesiz hem de babasız kalmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 99. bölüm 2. fragmanında Demir; Züleyha'ya, onu ne kadar sevdiğini söylüyor. Züleyha ise Ümit'in evliliğini bozmasına izin vermeyeceğini ifade ediyor.

Ümit, hem kendi hayatını hem de Züleyha'nın hayatını tehlikeye atmış ve bebek haberini vermiştir. Demir'e güvenerek bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Züleyha bu kırgınlığını Ümit'e belli etmemekte kararlıdır.

Sevda, Ümit'in hamilelik haberi karşısında sevinç duyar ancak kızını korumak için attığı adımlar Demir'in gözündeki yerinin değişmesine neden olacaktır.

Bu esnada Fekeli ve Lütfiye, Müjgan'ın ölümünün ardından yalnızca Kerem Ali'yi düşünür. Müjgan'ı kaybetmenin acısını yaşayan ikilinin artık dünya umrunda değildir. Ancak zor durumda kalan Sevda, Fekeli'den yardım ister. Fekeli ise bu isteği geri çevirmez.

Konağına misafir buyur etmek mecburiyetinde kalan Feleki, Fikret ve Demir arasında yaşanan tartışmaya benzeyen olayların meydana geldiğini görür. Sabrı taşan Feleki bu durumda ne yapacaktır? Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Hilal Altınbilek

Murat Ünalmış

Selin Yeninci

Bülent Polat

Kerem Alışık

Furkan Palalı

Nazan Kesal

Hande Soral


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atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi
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