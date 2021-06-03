Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Öyle çok seviyorum ki seni"

2018'de yayınlanmaya başlayan ve o tarihten beri seyirciler tarafından ilgi ile takip edilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın 99. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarının sevilen dizinin 99. bölümünde intikam planları yapıldığı görülüyor. Aynı zamanda Demir, Züleyha'ya olan aşkını ifade ediyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın 99. bölümünde neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 99. BÖLÜM 2. FRAGMAN YAYINLANDI

Müjgan'ın ani ölümü Fikret ve Fekeli'yi derinden etkilemişti. Kerem Ali ise hem annesiz hem de babasız kalmıştı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 99. bölüm 2. fragmanında Demir; Züleyha'ya, onu ne kadar sevdiğini söylüyor. Züleyha ise Ümit'in evliliğini bozmasına izin vermeyeceğini ifade ediyor.

Ümit, hem kendi hayatını hem de Züleyha'nın hayatını tehlikeye atmış ve bebek haberini vermiştir. Demir'e güvenerek bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Züleyha bu kırgınlığını Ümit'e belli etmemekte kararlıdır.

Sevda, Ümit'in hamilelik haberi karşısında sevinç duyar ancak kızını korumak için attığı adımlar Demir'in gözündeki yerinin değişmesine neden olacaktır.