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Bir Zamanlar Çukurova'da acı gerçekler ortaya çıkıyor! Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 26.02.2019 21:48 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukurova'da herkesin bildiği ama dile gelmeyen acı gerçekler bu bölümde gün yüzüne çıkıyor! Üstü türlü oyunlarla kapatılmaya çalışılan hakikatler çok can yakacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Bir Zamanlar Çukurova'nın 28 Şubat Perşembe ekrana gelecek olan yeni bölümünde, Büyük Hanım'ın ortadan kaybolması tüm konağı ayağa kaldırmıştı! Neyse ki Demir Yaman, annesi Hünkar'ı ahalinin de yardımıyla buluyor!

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Züleyha, oğlu Adnan için taktığı maskeyi, Yılmaz ve Müjgan dedikodularına dayanamayınca bir kenara bırkıyor. Çukurova'ya damga vuracak bir itirafta bulunuyor; "Ben bir tek Yılmaz'ı sevdim. Elimde değil, kalbimin sahibi o. Vur, kır, öldür beni istediğini yap ama bunu değiştiremezsin, kalbimin sahibini değiştiremezsin".

Bu sözler karşısında çılgına dönen Demir Yaman, Züleyha'yı kovuyor ama oğlu Adnan'ı vermemeye kararlı. Peki Demir, uğruna her şeyi feda edebileceği Adnan'ın, kendi oğlu olmadığını duyunca ne yapacak?

Apar topar doğuma gittiğini düşünen Müjgan, arabada kendisine çekilen silahla burun buruna geliyor. Kendini insan hayatı kurtarmaya adamış olan Müjgan Doktor, ölümün soğuk nefesini ensesinde hissediyor.

Masada tüm hevesi, coşkusu ve Müjgan için aldığı yüzükle başbaşa kalan Yılmaz, buluşmaya gelmeyen Müjgan'ın peşine düşüyor. Çukurova'ya gelecek sürpriz misafirler öyle şeyler söyleyecek ki yer yerinden oynayacak!

'Bir Zamanlar Çukurova' soluk soluğa izlenecek yeni bölümüyle Perşembe günü ATV'de!

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