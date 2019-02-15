Bir Zamanlar Çukurova'da Demir'den, Züleyha ve Hünkar'ı şoke eden karar! Bir Zamanlar Çukurova 20. son bölüm izle!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova dizisi, 20. son bölümüyle nefesleri kesti. Bir Zamanlar Çukurova'da herkesin ama en önemlisi de Hünkar'ın bile Sait'i öldürdüğünü düşündüğü Demir Yaman ne yapacak?

Kendisinden şüphe duyan annesi ile aynı evde yaşamaya devam edecek mi? Hayataki en büyük düşmanı tarafından kurtarılmış olmayı hazmedebilecek mi? Demir Yaman'ın Çukurova hikayesi nasıl devam edecek?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 20. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'da tüm oyunlar ortaya mı çıkıyor? Fekeli ve Demir'in Yamanlar konağındaki karşılaşması tüm kirli çamaşırları ortaya dökecek olayları başlatıyor! Jandarma, Demir'i tutuklamaya gelince, tüm sorular tekrar ortaya çıkıyor! Hünkar, ilk kez oğluna şüphe ile bakmaya başlıyor. Gaffur, Demir ile yaptığı işbirliğini Hünkar'a itiraf edebilecek mi? Hünkar, oğlunun karıştığı diğer olayları öğrenecek mi?

Fekeli'nin masum olabileceği şüphesi iyice içini kemiren Hünkar, bir kez daha 20 yıllık sırrın kalan tek şahidi Ali Rıza'nın peşine düşecektir! Züleyha tam vazgeçtim derken, içini dağlayan kıskançlık ateşi ile yine karışır! Dertleşmek için Sabahttin'e gider ama işler karışır! Evde oğlu hastalanır ve bu bir dizi karışıklığa daha yol açar! Yılmaz ve Şermin arasındaki alışveriş nelere mal olacak? Züleyha, bir kez daha kaçmayı mı deneyecek?

Hünkar ve Fekeli 20 yıllık hesaplarını ortaya dökebilecek mi? Demir, masum mu yoksa tutuklanacak mı? Çukurova'da deyim yerindeyse kuşaklardır hüküm süren Yamanlar'ın sonu mu geliyor?

