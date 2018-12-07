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Bir Zamanlar Çukurova'da Felekeli öldü mü? Demir'den bombalı tuzak! Bir Zamanlar Çukurova 13. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 07.12.2018 01:59 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 13. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölüm final sahnesinde Demir, Felekeli ve Yılmaz'a büyük bir tuzak kurdu. Felekeli ve Yılmaz'ın bulunduğu binaya saatli bomba yerleştiren Demir patlamayı ise dışardan seyretti. Peki Bir Zamanlar Çukurova'da dizisinde Kerem Alışık'ın canlandırdığı Felekeli ile Yılmaz öldü mü? Felekeli bombayı fark etti mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisi 13. son bölüm final sahnesi.

Bir Zamanlar Çukurova'da Felekeli öldü mü? Demir'den bombalı tuzak! Bir Zamanlar Çukurova 13. son bölüm izle

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 13. son bölümüyle 6 Aralık Perşembe akşamı ekrana geldi. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Yılmaz ile Züleyha buluştu. Yılmaz ile Züleyha arasında duygusal anlar yaşandı. Demir'in bebeğiyle tehdit ettiği Züleyha'nın anlattıkları Yılmaz'ı gözyaşlarına boğdu. Yılmaz duydukları karşısında "Artık Demir'i sevdiğini anladım. Demir 'Züleyha seni bir haftada unuttu' derken haklıymış. Şimdi ona inandım. Şu andan itibaren hayatından çıktım" dedi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Züleyha ve Yılmaz'ın büyük buluşması, Demir'in tehditlerine boyun eğecek mi? Yüzleştiği acı gerçeklerden sonra, 'Hayallerimiz vardı, çocuğumuz olacaktı' diyerek acı çeken Yılmaz, intikam ateşini yeniden harlıyor! Fekeli'nin öldüğünü sanan Hünkar, onu karşısında görünce çok şaşırıyor. Bu büyük karşılaşma, büyük sürprizleri de beraberinde getirecek. Yeni bölümde patlayan saatli bombanın ise, kimlerin hayatını karartacağı büyük merak konusu…

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