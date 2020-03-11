Bir Zamanlar Çukurova'da flaş ayrılık! Vahide Perçin veda mı ediyor?

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Nazan Kesal'ın dizi kadrosuna dahil olduğu ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'da şok edici bir ayrılığın kapıda olduğu gündeme geldi. Flaş ayrılık iddiaları çıkan dizide ünlü oyuncu Vahide Perçin'in müsaade istediği söylendi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'ın validesi Hünkar Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncunun ayrılmak istediği iddia edildi. Geçen sezonda böyle bir iddia gündeme gelmiş ancak yapımcı tarafından yalanlanmıştı.

Usta oyuncu Vahide Perçin'in Nazan Kesal'ın kadroya dahil olması sonucu böyle bir karar aldığı söylentileri yayılırken, Perçin'in sette bazı konularda yaşananlardan ötürü kesin ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

