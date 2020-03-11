MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Bir Zamanlar Çukurova'da flaş ayrılık! Vahide Perçin veda mı ediyor?

Bir Zamanlar Çukurova'da flaş ayrılık! Vahide Perçin veda mı ediyor?

DİZİ HABERLERİ  | 11.03.2020 21:03 | Son Güncelleme

ATV'nin hafta içi Perşembe günleri izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukuorova'da flaş bir ayrılığın yaşanabileceği iddia edildi. Ünlü oyuncu Vahide Perçin, ayrılma kararı aldı.

Bir Zamanlar Çukurova'da flaş ayrılık! Vahide Perçin veda mı ediyor?

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Nazan Kesal'ın dizi kadrosuna dahil olduğu ATV'de ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova'da şok edici bir ayrılığın kapıda olduğu gündeme geldi. Flaş ayrılık iddiaları çıkan dizide ünlü oyuncu Vahide Perçin'in müsaade istediği söylendi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman'ın validesi Hünkar Yaman karakterine hayat veren başarılı oyuncunun ayrılmak istediği iddia edildi. Geçen sezonda böyle bir iddia gündeme gelmiş ancak yapımcı tarafından yalanlanmıştı.

7-qmMs

Usta oyuncu Vahide Perçin'in Nazan Kesal'ın kadroya dahil olması sonucu böyle bir karar aldığı söylentileri yayılırken, Perçin'in sette bazı konularda yaşananlardan ötürü kesin ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Öğretmen'de Akif'i şoke eden gelişme!Öğretmen'de Akif'i şoke eden gelişme!
Gelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyorGelin adayının son hali 'yok artık' dedirtiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova, Vahide Perçin,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasak Elma'da yeni aşk başlıyor!

Yasak Elma'da yeni aşk başlıyor!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Acun Ilıcalı'nın iddialı yarışması Exatlon Challenge Türkiye hangi kanalda yayınlanacak?

Acun Ilıcalı'dan Netflix bombası!

Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk ve Birkan Sokullu Netflix dizisinde buluştu! İşte Şimdiki Aklım Olsaydı dizisi konusu

Özge Özpirinçci yeni diziyle ekranlara dönüyor

Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doktor Ateş Hekimoğlu kimi kovacak?

Hekimoğlu dizisinde kim kovuluyor?

Mucize Doktor 26. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali Vefa hastaneden kovuluyor mu? "Bunun bedeli olacak"

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya büyük şok!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 160. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır, Boran'ın intikamını alacak mı? "Taş üstünde taş kalmayacak"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Osman Bey, Gündüz'ü Balgay'ın elinden kurtaracak mı? Kuruluş Osman 14. son bölüm izle

Kuruluş Osman'da intikam yemini!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.