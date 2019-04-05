Bir Zamanlar Çukurova'da intihar eden Züleyha'ya ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova 27. son bölüm final sahnesi izle!

ATV'de ekrana gelen, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 4 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü yine soluksuz izlendi.

Hayati kararların alındığı, kurşunların havada uçuştuğu bölümde, gizemini hala koruyan birçok olay akıllarda soru işaretleri bıraktı. Kendini Züleyha ve Adnan bebeğe siper eden Yılmaz, bir kez daha ölüm kalım savaşı verdi.



Olayları sakinleştirmeye çalışan Fekeli ve Hünkar ikilisi ise gittikşe şiddetlenen olayların gidişatını kontrol altına alabilecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukurova'da nefesler tutuldu! Uzun zamandır ince ince işlenen planlar suya mı düşüyor? Her şeye rağmen aşk galip mi gelecek? Yılmaz ve Müjgan tam mutluğun kapısını aralamışken çıkagelen Züleyha, heveslerini kursaklarında mı bırakacak?

Demir ve Yılmaz yeniden karşı karşıya geliyor. Ortada ise ikisinin de canı pahasına gözlerini bile kırpmayacakları Züleyha ve Adnan bebek var! Her karşılaşma gittikçe daha da tehlikeli bir hal almaya başlıyor, kurşunlar havada uçuşuyor.