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Bir Zamanlar Çukurova'da intihar eden Züleyha'ya ne oldu? Bir Zamanlar Çukurova 27. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 05.04.2019 02:27 | Son Güncelleme

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 27. son bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölüm finalinde, Zamanla kendi hapishanesini yaratan Züleyha, Demir'in Adnan bebeği İsviçre'ye gönderdiğini öğrenince çaresizlik çığlıkları attı. Bugüne kadar başına gelen tüm felaketlere dayanma gücünü aldığı oğlu Adnan'ı bir daha göremeyeceği düşüncesiyle deliye dönen Züleyha hayatına son verme kararı aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova 27. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

ATV'de ekrana gelen, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın 4 Nisan Perşembe akşamı yayınlanan son bölümü yine soluksuz izlendi.

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Hayati kararların alındığı, kurşunların havada uçuştuğu bölümde, gizemini hala koruyan birçok olay akıllarda soru işaretleri bıraktı. Kendini Züleyha ve Adnan bebeğe siper eden Yılmaz, bir kez daha ölüm kalım savaşı verdi.
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Olayları sakinleştirmeye çalışan Fekeli ve Hünkar ikilisi ise gittikşe şiddetlenen olayların gidişatını kontrol altına alabilecek mi?

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukurova'da nefesler tutuldu! Uzun zamandır ince ince işlenen planlar suya mı düşüyor? Her şeye rağmen aşk galip mi gelecek? Yılmaz ve Müjgan tam mutluğun kapısını aralamışken çıkagelen Züleyha, heveslerini kursaklarında mı bırakacak?

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Demir ve Yılmaz yeniden karşı karşıya geliyor. Ortada ise ikisinin de canı pahasına gözlerini bile kırpmayacakları Züleyha ve Adnan bebek var! Her karşılaşma gittikçe daha da tehlikeli bir hal almaya başlıyor, kurşunlar havada uçuşuyor.

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Bir kez daha çaresiz bir şekilde Züleyha ve Müjgan arasında kalan Yılmaz ne yapacak? Herkesin, dönüşü zor kararlar vereceği bu bölümde başrol, aşk mı yoksa mantık mı olacak? Çatışmayı yakından takip eden Gaffur, bu sefer ortalığı nasıl bulandıracak? Artık kin ve intikam duygusunun esiri olan Demir'in yeni planları nelere yol açacak?

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Yılmaz'ın hayatı Demir'in silahından çıkacak kurşuna mı, Züleyha'nın tek bir lafına mı bağlı? "Şimdi kibrimin cezasını ödüyorum. İnsan insanın kaderini yazamıyormuş" diyen Hünkar pişmanlık mı yaşıyor? İşler her karıştığında masaya oturan Fekeli ve Hünkar, Çukurova'da biraz olsun huzur sağlayabilecek mi?

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Her olaya şüpheyle yaklaşan Hünkar, oğluna duyduğu güvenini yitiriyor mu? Bugüne kadar başına gelen her şeye katlanma gücünü, oğlu Adnan'dan alan Züleyha nasıl bir tehditle karşı karşıya? Ona, belki de Adnan'ı bir daha hiç göremeyeceğini düşündürten olay, Züleyha'ya neler yaptıracak?

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