Bir Zamanlar Çukurova'da Müjgan ve Yılmaz sevgili mi oldu? Bir Zamanlar Çukurova 18. son bölüm izle!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü yine nefes nefese izlendi!

ESKİ DEFTERLER KAPANIYOR MU?

Talishiz heyelan kazasından sağ salim kurtulan Demir Yaman, gözünü kırpmadan, kendi hayatı pahasına Adnan bebeği kurtarınca Züleyha'yla yakınlaştı. Karşılaştığı her zorluğa bebeği için katlanan Züleyha, bu hareket karşısında eski defterleri kapatacak mı?

Demir Yaman, iyileşmesi için elinden geleni yapan Müjgan Doktor'u konağa yemeğe davet etti. Adana'daki tek kadın şoför olduğunu sanan Züleyha, Müjgan Doktor'u da arabasıyla görünce içten içe kıskandı. Fakat Yılmaz ve Müjgan Doktor'u birlikte yemek yerken görünce gözleri dolan Züleyha, onu kimden kıskanıyor? Demir'den mi yoksa Yılmaz'dan mı?

Her Perşemebe milyonları ekran başına kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova' ATV'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Demir Yaman, büyük sırlarının tek ortağı annesi Hünkar'dan hangi gerçeği gizlemeye çalışıyor? Son nefesini vermeden Hünkar'la görüşmek isteyen Hüsamettin Sözübir'in söyleyemeden öldüğü gerçek, cenazesinde mi ortaya çıkacak? "Benim bir şey yapmam lazım" diyen Yılmaz kendine yeni bir rota çiziyor. Yılmaz'ın "Bundan sonra Züleyha diye biri yok. Benim için artık yoksun Züleyha" cümleleri kimi üzüp kimi mutlu edecek? Demir, Züleyha ve Adnan bebeğin seyahatleri talihsiz bir heyelan felaketiyle son buluyor. Adnan bebeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan Demir, toprak altından kurtulabilecek mi?

