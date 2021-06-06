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Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekibinden 100. bölüm kutlaması

06.06.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, ‘Bir Zamanlar Çukurova’ 10 Haziran Perşembe günü yayınlanacak 100’üncü bölümüyle dalya diyecek.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekibinden 100. bölüm kutlaması

Çekimleri Adana’da tüm hızıyla devam eden dizinin 100’üncü bölümünü, eş zamanlı çekim yapan iki ekip sette iki ayrı pasta keserek kutladı. Oyuncular, ekip ve atv yönetiminin de katıldığı bu önemli dönüm noktası kutlarken sette eğlenceli anlar yaşandı.

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‘Bir Zamanlar Çukurova’ 100 bölüme ulaşan ekran yolculuğu boyunca birçok ilke imza atarken, 70’ler Adanasını ekrana taşıyan dizi muhteşem prodüksiyonu ve kendine has özellikleri ile seyircisini kendine bağladı.

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Dizinin 3. Sezon çekimleri Adana’da dizi için inşa edilen çiftlik ve diğer mekânlarda tüm hızıyla sürüyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın, 3 sezonunu yayınlanacak 102. Bölümü ile sezon finali yapacak.

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‘BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’NIN 100 BÖLÜMÜN MACERASI...

‘Bir Zamanlar Çukurova’ 100’üncü bölüme dek toplam 15 bin dakika yani 250 saat boyunca ekranda kaldı.

Dizi için 10 bin sayfa senaryo kaleme alınırken, ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın uzun soluklu macerasını senaryoya dökmek için 1 milyon 800 bin kelime kullanıldı. Dizinin 100 bölümü, 700 günlük bir çalışmanın eseri olarak televizyon tarihinde yerini aldı.

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İzleyicilerin kalbinde taht kuran nostaljik müzikleriyle adeta bütünleşen ‘Bir Zamanlar Çukurova’da 100 bölüm boyunca toplam 110 adet farklı şarkı kullanıldı.

Göz alıcı dekoruyla adından söz ettiren dizinin, görkemli ana mekanı ‘Yaman Konağı’nın inşaatı tam 8 ayda tamamlanmıştı.

450 metrekarelik ihtişamlı çiftlik için 450 kişilik profesyonel bir ekip gece gündüz demeden çalıştı. Portakal ve limon ağaçlarının yer aldığı bahçesiyle göz kamaştıran 7 oda bir salon olan çiftlikte konak, misafir evi, müştemilat, ahır, garaj, kış bahçesi ve yapay gölet bulunuyor.

Dizinin yayınlanmasından 1 yıl önce kostüm ve dekorları hazırlanmıştı! Çekimlerin sürdüğü 3 yıl boyunca çiftlik de, yaşamaya devam etti. Çiftliğin bahçesine ekilen limon ve portakal ağaçları büyüdü meyve vermeye başladı! Tavuklar, kuzular ve atlar ile ekrana yansıyan tüm çiftlik yaşamı, arazide 12 ay boyunca yaşamaya devam ediyor.

ÇUKUROVA MUTFAĞI

‘Bir Zamanlar Çukurova’da Yamanlar Konağı’nın mutfağında, börekleriyle meşhur Saniye’nin en çok pişirdiği yemek kömbe oldu. 100 bölümde en çok Saniye börek yaparken, Haminne’nin sütlacı ise Yamanlar Konağı’nın vazgeçilmezleri arasında yerini aldı.

Fekeli tarafında ise en çok Nazire’nin hazırladığı, Müjgan’ın iştahını kabartan yüksük çorbası pişti. Lütfiye’nin Boşnak börekleri –nam-ı diğer pitası en çok tercih edilen yemeklerden olurken, kebap, ciğer ve ünlü taş kadayıf ise Fekeli’nin en sevdiği yemekler oldu. Fikret ve Müjgan’ın aşk menemeni de unutulmazlar arasında yerini aldı.

4 BİN PARÇALIK DEV GARDROP!

Hepsi Tims&B tarafından kurulan özel bir dikiş atölyesinde üretilen 4 bin parça kostüm ve aksesuar tasarlandı, hazırlandı ve kullanıldı!

Filmin kostüm ekibi aylar süren çalışmalarla döneme ait yüzlerce vintage kadın ve erkek kıyafeti buldu. Dünyaca ünlü markaların da birer servet niteliğindeki vintage çanta ve ayakkabılar ile Çukurova’nın hanımları dönemin gerçeklerine uygun olarak göz kamaştırdılar!

Döneme ait tasarımlarla ihtişamlı mücevherler, değerli taşlar ile dizi için özel olarak üretildiler.

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı hikayesiyle ‘Bir Zamanlar Çukurova’, perşembe gecelerinin en çok izlenen dizisi olarak izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
fekeli ayrı yerde pasta kesiyo demir ayrı yerde aradaki soğukluk bitmemiş dizidede aynı sahnede yoklar ne biçim egoist dizi oldu ayıptır o kadar emeğe..

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