Bir Zamanlar Çukurova dizisine flaş transfer! İbrahim Çelikkol'un yeni rolü belli oldu

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hemen ardından Kuş Uçuşu adlı dijital dizide rol alan İbrahim Çelikkol yeni sezonda Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna dahil olacak.

Tims&B şirketinin imza attığı fenomen dizide Çelikkol’un konağı yakıp yıkan kişi olacağı konuşuluyor. İbrahim Çelikkol dizide Hakan Gümüşoğlu karakterine hayat verecek.

Yine bir intikam hikayesine ev sahipliği yapacak olan ve Adana’da çekilen dizide Züleyha yeni bir aşka yelken açacak.

Dizinin yeni sezonuna Züleyha ve Hakan aşkı damga vuracak.

