Bir Zamanlar Çukurova’nın Fikret’i Furkan Palalı’nın ünü dünyaya yayılıyor

Atv’nin sevilen yapımlarından Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosuna sonradan katılan Furkan Palalı, dizide Fikret karakteriyle mükemmel bir oyunculuk sergiliyor. O döneme ait birçok bilgi edinen, karaktere girmek için özel çalışmalar yapan, kendisini Fikret gibi görerek bir dönem hayata bakarak role hazırlanan oyuncu, diziye başladığı zaman da sanki en başından bu yana hikayedeymiş gibi bir izlenim vermeyi başardı.

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin Fikret’i Furkan Palalı, rol aldığı dizilerin farklı ülkelerde yayınlanmasıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında hayran kitlesini arttırmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden her fırsatta sevgilerini dile getiren Palalı’nın sevenleri, oyuncunun Adana’da kaldığı oteli hediye yağmuruna tutuyor.

FURKAN PALALI’YA ŞİLİLİ HAYRANLARINDAN ÇİÇEK

Başarılı oyuncu da son olarak Şili’den gelen çiçekleri sosyal medya üzerinden paylaşarak Türkçe ve İspanyolca olarak teşekkür etti.

Yer aldığı projelerde canlandırdığı karakterler ile milyonların gönlüne taht kuran ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin Fikret’i Furkan Palalı, başarısı ve ünü ile sınırları aşıyor. Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi görmeye devam eden oyuncuya sevenleri sürpriz yapmaya devam ediyor.