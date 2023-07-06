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Bir Zamanlar Çukurova'nın kahya Gaffur'u İstanbul'u terk etti! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

06.07.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova unutulmaz diziler arasında yer alıyor. Dizide Gaffur karakterine hayat veren Bülent Polat bu rolüyle hafızalara kazındı. İstanbul’u terk edip Çanakkale’ye yerleşen ünlü isim bakın şimdi ne yapıyor…

Bir Zamanlar Çukurova'nın kahya Gaffur'u İstanbul'u terk etti! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Yayınlandığı dönemde sevilen yapımlardan biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da evin kahyası Gaffur’a Bülent Polat hayat veriyordu. Bu rolüyle beğeni toplayan Polat’ın İstanbul’u terk ettiği ortaya çıktı. Ünlü ismin yeni mesleği şaşırttı.

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Dizide Saniye ile evli olan ve oyunculuğu çok beğenilen ünlü isim tası tarağı toplayıp Çanakkale’ye yerleşti.

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Seversin, Kertenkele, Çukur, Karagül, Behzat Ç gibi birçok başarılı yapımda rol alan Bülent Polat burada çiftçilik yapmaya başladı. Sevilen isim Sabah'ın haberine göre aynı zamanda Bozcaada'da restoran işletmeciliği de yapıyor.

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8 yaşındaki kızı Doğa, 1 yaşındaki oğlu Doğu ve eşi ile beraber yaşayan Polat sık sık sosyal medya hesabından doğayla iç içe paylaşımlar yapıyor.

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