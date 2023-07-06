Bir Zamanlar Çukurova'nın kahya Gaffur'u İstanbul'u terk etti! Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı

Yayınlandığı dönemde sevilen yapımlardan biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da evin kahyası Gaffur’a Bülent Polat hayat veriyordu. Bu rolüyle beğeni toplayan Polat’ın İstanbul’u terk ettiği ortaya çıktı. Ünlü ismin yeni mesleği şaşırttı.

Dizide Saniye ile evli olan ve oyunculuğu çok beğenilen ünlü isim tası tarağı toplayıp Çanakkale’ye yerleşti.

Seversin, Kertenkele, Çukur, Karagül, Behzat Ç gibi birçok başarılı yapımda rol alan Bülent Polat burada çiftçilik yapmaya başladı. Sevilen isim Sabah'ın haberine göre aynı zamanda Bozcaada'da restoran işletmeciliği de yapıyor.

8 yaşındaki kızı Doğa, 1 yaşındaki oğlu Doğu ve eşi ile beraber yaşayan Polat sık sık sosyal medya hesabından doğayla iç içe paylaşımlar yapıyor.



