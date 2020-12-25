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Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor yarışı... 24 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 25.12.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor yarışı... 24 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

24 Aralık 2020 Perşembe günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 24 Aralık Perşembe günü reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 24 Aralık 2020 Perşembe akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

24 Aralık Perşembe akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 24 Aralık 2020 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Alev Alev, Bir Zamanlar Çukurova, İyi Aile Babası, Mucize Doktor, Sol Yanım, MasterChef Türkiye ve Kalk Gidelim ekrana geldi. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

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DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Perşembe günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.

Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Sol Yanım dizisi yeni bölümüyle ekrana geldi.

Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Mucize Doktor dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.

TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise MasterChef Türkiye ekrana geldi.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Kalk Gidelim dizisi izleyici ile buluştu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Alev Alev dizisi yayınlandı.

24 ARALIK PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 24 Aralık 2020 Perşembe reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 24 Aralık Perşembe total reyting rakamları açıklandı.

24 Aralık Perşembe total reyting sıralaması şöyle oldu;

ATV ekranlarına gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

Fox TV ekranlarına gelen Mucize Doktor dizisi ise en çok izlenenler sırasında ikinci sırada yer aldı.

ATV’nin sevilen programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında üçüncü olarak yerini aldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin özet bölümü dördüncü sıraya yerleşti.

Fox TV’nin sevilen haber programı Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber en çok izlenenler listesinde beşinci sıradan girdi.

Show TV’nin fenomen haline gelen Alev Alev dizisi en çok izlenenler listesinde altıncı sırayı aldı.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Alev Alev, dördüncü sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yerini aldı. Beşinci sıraya ise MasterChef Türkiye yerleşti.


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