Bir Zamanlar Çukurova'ya Behice Hekimoğlu geliyor! Esra Dermancıoğlu yeni rolüyle şaşırtacak

Bir Zamanlar Çukurova'ya Doktor Müjgan’ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek.

‘SIRLARIN EFENDİSİ’ BEHİCE, ORTALIĞI FENA KARIŞTIRACAK



Her türlü sırra fena halde meraklı olan Behice, yaşadığı bir takım olayların ardından Adana’ya yeğeninin yanına sığınıp Fekeli’nin konağına yerleşecek.

Kendisini beklemediği kadar entrika dolu bir ortamın içinde bulmasına rağmen, kısa sürede ortama uyum sağlayarak olaylara dahil olmayı başaracak!

Esra Dermancıoğlu, her perşembe ATV’de milyonları ekrana kilitleyen ‘Bir Zamanlar Çukurova’da önümüzdeki bölümlerde seyirci karşısına çıkacak.

