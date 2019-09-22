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Bir Zamanlar Çukurova'ya Behice Hekimoğlu geliyor! Esra Dermancıoğlu yeni rolüyle şaşırtacak

DİZİ HABERLERİ  | 22.09.2019 21:32 | Son Güncelleme

Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’, 2’nci sezonunda oyuncu kadrosuna sürpriz isimleri eklemeye devam ediyor. ATV’deki ikinci yılına da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen dizide, usta oyuncu Esra Dermancıoğlu Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek.

Bir Zamanlar Çukurova'ya Behice Hekimoğlu geliyor! Esra Dermancıoğlu yeni rolüyle şaşırtacak

Bir Zamanlar Çukurova'ya Doktor Müjgan’ın halası olarak dahil olacak Esra Dermancıoğlu, çıkarları için her şeyi yapabilecek, alımlı, flörtöz ve zeki Behice Hekimoğlu karakteriyle öyküye yeni bir heyecan getirecek.

‘SIRLARIN EFENDİSİ’ BEHİCE, ORTALIĞI FENA KARIŞTIRACAK
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Her türlü sırra fena halde meraklı olan Behice, yaşadığı bir takım olayların ardından Adana’ya yeğeninin yanına sığınıp Fekeli’nin konağına yerleşecek.

Kendisini beklemediği kadar entrika dolu bir ortamın içinde bulmasına rağmen, kısa sürede ortama uyum sağlayarak olaylara dahil olmayı başaracak!

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Esra Dermancıoğlu, her perşembe ATV’de milyonları ekrana kilitleyen ‘Bir Zamanlar Çukurova’da önümüzdeki bölümlerde seyirci karşısına çıkacak.

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Bir Zamanlar Çukurova esra dermancıoğlu bir zamanlar çukurova behice

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